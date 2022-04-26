Нефтяники восьмой день бастуют в Жанаозене

Кадр видео
По словам сотрудников ТОО «Кезби», на работу вышли лишь 10 процентов работников. Остальные покинули рабочие места и выдвигают свои требования.
Нефтяники требуют повышение заработной платы на 20 процентов и 12-часовой рабочий день.
На сегодняшний день, как говорят работники ТОО «Кезби», их проблема не решилась.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники ТОО «Кезби» провели мирный митинг в связи с тем, что обещанное руководством компании повышение заработной платы не было выполнено.
Нефтяники требуют повышение заработной платы на 20 процентов и 12-часовой рабочий день.
На сегодняшний день, как говорят работники ТОО «Кезби», их проблема не решилась.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники ТОО «Кезби» провели мирный митинг в связи с тем, что обещанное руководством компании повышение заработной платы не было выполнено.