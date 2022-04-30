Гражданин и Австралии, и Казахстана попал под суд в Актау

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По материалам дела, 18 апреля примерно в 07:30 службой паспортного контроля аэропорта Актау по акту был задержан гражданин Австралии. Причина задержания - наличие двойного гражданства.



По законодательству нашей страны мужчина обязан был в установленные сроки сообщить о приобретении иностранного гражданства согласно части 2 статьи 496 КоАП РК.



Постановлением суда его признали виновным и наложили штраф в размере 200 месячных расчётных показателей, то есть 612 600 тенге.