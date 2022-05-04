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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 1425

Прокатные машинки и велосипеды изъяты у предпринимателей на набережной Актау

Сотрудники акимата Актау конфисковали имущество у предпринимателей, занимавшихся прокатом машинок и велосипедов на набережной. Об этом сообщили в администрации города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Рейд сотрудниками акимата был проведён 3 мая.

Прокатные машинки и велосипеды изъяты у предпринимателей на набережной Актау


- Нами совместно с представителями полиции был проведён вечерний мониторинг на выявление незаконной торговой деятельности на набережной Актау. В результате было конфисковано имущество предпринимателей, в виде машинок и велосипедов. Нами неоднократно были даны письменные предупреждения о прекращении незаконной торговли. В ближайшее время мероприятия по мониторингу будут продолжены, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:07
Базелик,
вот вот
 
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Базелик (Посетители) Сегодня, 12:47
Пусть эти горе предприниматели скинуться, возьмут в аренду или выкупят участок земли, построят трек для велосипедов, автодром с разметкой и знаками для машинок! что бы всё было цивилизовано! а приморский парк и набережную оставить для отдыха и прогулок
 
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 Restero (Посетители) Сегодня, 11:33
Интересно по чьей воле тронулся лёд? Проголосую за этого человека!
 
 

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