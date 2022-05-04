Прокатные машинки и велосипеды изъяты у предпринимателей на набережной Актау

Рейд сотрудниками акимата был проведён 3 мая.- Нами совместно с представителями полиции был проведён вечерний мониторинг на выявление незаконной торговой деятельности на набережной Актау. В результате было конфисковано имущество предпринимателей, в виде машинок и велосипедов. Нами неоднократно были даны письменные предупреждения о прекращении незаконной торговли. В ближайшее время мероприятия по мониторингу будут продолжены, – сообщили в акимате Актау.