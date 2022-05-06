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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 08:23

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Полив - неразрешимая задача для властей Актау? Жители самостоятельно озеленяют дворы

Жители Актау самостоятельно озеленяют придомовые территории. Об акции-челлендже «Посади свое дерево» рассказал Кайрат Калмуканов, председатель ассоциации управляющих и сервисных компаний Актау (УиСК) и центра по созданию и поддержке ОСИ.

Фото Рашида Исмагилова
В рамках экологического месячника «Бірге – таза Қазақстан» в Актау стартовал в конце марта челлендж «Посади свое дерево». Акцию поддержали председатели ОСИ, управляющие и обслуживающие компании.

Полив - неразрешимая задача для властей Актау? Жители самостоятельно озеленяют дворы


Жильцы дома №41 в пятом микрорайоне избавились от сухостоя, за свой счет приобрели семена цветов и саженцы плодовых и хвойных деревьев. Затем к ним присоединились жители дома №20 в девятом микрорайоне.

Полив - неразрешимая задача для властей Актау? Жители самостоятельно озеленяют дворы

Полив горожане ведут по графику самостоятельно.

- Мне кажется, наши жители просто перестали надеяться на коммунальные службы города в плане озеленения, в плане полива, вообще в целом. Года два-три назад внедряли капельное орошение, но это ни к чему не привело. Потом было другое решение. То есть, власть меняется, а проблема остается та же, - отметил житель Актау Алтай Мекебаев.





Напомним, что в прошлом году на сохранение зеленых насаждений потратили 834 миллиона тенге. В этом году бюджетом на эти работы предусмотрены 900 миллионов тенге. Тем не менее горожане возмущены тем, что полив и другие озеленительные работы внутри микрорайонов не осуществляются.

Редакция ожидает от городского акимата ответы на вопросы об организации полива и других озеленительных работ в Актау.



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В Актау жители самостоятельно озеленяют дворы


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