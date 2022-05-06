Полив - неразрешимая задача для властей Актау? Жители самостоятельно озеленяют дворы

- Мне кажется, наши жители просто перестали надеяться на коммунальные службы города в плане озеленения, в плане полива, вообще в целом. Года два-три назад внедряли капельное орошение, но это ни к чему не привело. Потом было другое решение. То есть, власть меняется, а проблема остается та же, - отметил житель Актау Алтай Мекебаев.



