Полив - неразрешимая задача для властей Актау? Жители самостоятельно озеленяют дворы

Фото Рашида Исмагилова
В рамках экологического месячника «Бірге – таза Қазақстан» в Актау стартовал в конце марта челлендж «Посади свое дерево». Акцию поддержали председатели ОСИ, управляющие и обслуживающие компании.
Жильцы дома №41 в пятом микрорайоне избавились от сухостоя, за свой счет приобрели семена цветов и саженцы плодовых и хвойных деревьев. Затем к ним присоединились жители дома №20 в девятом микрорайоне.
Полив горожане ведут по графику самостоятельно.
Напомним, что в прошлом году на сохранение зеленых насаждений потратили 834 миллиона тенге. В этом году бюджетом на эти работы предусмотрены 900 миллионов тенге. Тем не менее горожане возмущены тем, что полив и другие озеленительные работы внутри микрорайонов не осуществляются.
Редакция ожидает от городского акимата ответы на вопросы об организации полива и других озеленительных работ в Актау.
Жильцы дома №41 в пятом микрорайоне избавились от сухостоя, за свой счет приобрели семена цветов и саженцы плодовых и хвойных деревьев. Затем к ним присоединились жители дома №20 в девятом микрорайоне.
Полив горожане ведут по графику самостоятельно.
- Мне кажется, наши жители просто перестали надеяться на коммунальные службы города в плане озеленения, в плане полива, вообще в целом. Года два-три назад внедряли капельное орошение, но это ни к чему не привело. Потом было другое решение. То есть, власть меняется, а проблема остается та же, - отметил житель Актау Алтай Мекебаев.
Напомним, что в прошлом году на сохранение зеленых насаждений потратили 834 миллиона тенге. В этом году бюджетом на эти работы предусмотрены 900 миллионов тенге. Тем не менее горожане возмущены тем, что полив и другие озеленительные работы внутри микрорайонов не осуществляются.
Редакция ожидает от городского акимата ответы на вопросы об организации полива и других озеленительных работ в Актау.
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