«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Мая
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.8 KZT
  • €1 = 453.3 KZT
  • 1 RUB = 6.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 629

Инцидент с пощёчиной в школе Мангистау: директор вступилась за педагога

Директор школы Акшукурской школы-гимназии, где учительница ударила девочку по лицу, заявила, что по-человечески жалеет педагога - у нее очень большой опыт работы, передаёт «Экспресс-К».

кадр с видео
Неприятный инцидент случился 11 апреля. В администрацию Акшукурской школы-гимназии в Мангистауской области обратились родители ученицы первого класса с обвинениями, что на их дочь подняли руку. Как рассказала в беседе с корреспондентом «Экспресс-К» директор школы Айжан Рахиева, педагог, которая якобы допустила рукоприкладство, признает, что подняла руку на девочку лишь затем, чтобы успокоить ее и других детей, которые слишком расшумелись в коридоре.

- Учителю 42 года и у нее большой стаж. Все ее ученики показывали хорошие результаты в учебе. Сама она имеет категорию «педагог-исследователь» и всегда хорошо готовит учеников, очень требовательная, - рассказала Рахиева.

Директор пояснила: в школе принято дежурить в коридорах, чтобы следить за порядком.

- Девочка, которую якобы ударили, около 11 утра бегала по коридору. Когда мы спросили учительницу об инциденте, она сказала, что никакого злого умысла у нее не было, она просто хотела порядка, - добавила Айжан Рахиева.

Директор школы просила прощение у родителей ученицы. Учительница также приходила домой к ученице вместе с классным руководителем девочки, однако родители не пустили педагогов на порог. После этого директор решила сама нанести им визит.

В 11 вечера директор школы сама навестила девочку. В это же время пришли и учительница с классным руководителем ребенка.

- Они поговорили с ее родителями, в ходе беседы мама школьницы предложила, чтобы учительница просила прощения не у них, а у девочки. Учительница объяснила, что сделала это не умышленно, а по неосторожности. Тогда мама уточнила у дочери, простила ли она учительницу. Девочка сказала, что не держит на нее зла. Проблема вроде была решена и все разошлись по домам. Однако родители девочки позже снова стали требовать наказать учительницу. Были требования уволить педагога по статье. В школе ей выписали строгий выговор, родителям же сообщили, что они имеют право обратиться в правоохранительные органы, если не согласны с позицией администрации. Учительница написала заявление по собственному желанию. Инцидент имел место 11 апреля, а 14 апреля она уволилась. Я тоже была наказана со стороны управления образования, так как фрагмент записи, который засняли на телефон родители, появился в соцсетях, - заключила Айжан Рахиева.

Директор школы говорит, что по-человечески жалеет педагога - у нее очень большой опыт работы. Но из школы ей все же пришлось уйти по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что учительница ударила первоклассницу по лицу. Со слов матери девочки, сама учитель при разговоре с ней, директором и преподавательским составом сказала, что в тот день она была не в настроении. Тогда мама заявляла, что извинений от педагога так и не получила.

Мама первоклассницы также сообщала, что после случившегося преподаватель выходила 12 и 13 апреля на работу. А 14 апреля уволилась по собственному желанию.

- Получается, что директор покрывает таких учителей. Так как неизвестно по какой статье все же уволили учителя, получается через год она снова сможет спокойно восстановиться в прежней должности и продолжать учить детей. Я этого не позволю. Её должны лишить права заниматься преподавательской деятельность и больше не допускать к обучению, - заявляла ранее родительница.

Мама девочки была намерена обратиться с жалобой в министерство образования.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kaireke (Посетители) Сегодня, 13:55
Если ребенок нарушает порядок, спрашивать надо с родителей, но не заниматься рукоприкладством! То что было раньше, должно остаться в прошлом. Мы же все вроде стремимся в десятку-двадцатку развитых стран или как...?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 13:20
Сейчас с малолетства люди все знают о своих правах, но даже представления не имеют об обязанностях. Эта решительная родительница хотя бы спросила свое дитя за что ей шапалак влепили? Ведь даже если рассматривать школу как игровую площадку в ней надо вести себя в соответствии с определенными правилами. Она предварительно объясняла ребенку как себя вести, или нет? Не дело раздавать оплеухи направо и налево, но и не надо вести себя так чтобы тебя хотелось ударить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 12:53
Раньше когда учились нам не то что шапалак, за уши крутили за косяки и прочие меры наказания, никто не жаловался. Ситуация конечно не хорошая, с обеих сторон можно понять, а лучше простить.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика