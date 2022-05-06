Инцидент с пощёчиной в школе Мангистау: директор вступилась за педагога

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Неприятный инцидент случился 11 апреля. В администрацию Акшукурской школы-гимназии в Мангистауской области обратились родители ученицы первого класса с обвинениями, что на их дочь подняли руку. Как рассказала в беседе с корреспондентом «Экспресс-К» директор школы Айжан Рахиева, педагог, которая якобы допустила рукоприкладство, признает, что подняла руку на девочку лишь затем, чтобы успокоить ее и других детей, которые слишком расшумелись в коридоре.
- Учителю 42 года и у нее большой стаж. Все ее ученики показывали хорошие результаты в учебе. Сама она имеет категорию «педагог-исследователь» и всегда хорошо готовит учеников, очень требовательная, - рассказала Рахиева.
Директор пояснила: в школе принято дежурить в коридорах, чтобы следить за порядком.
- Девочка, которую якобы ударили, около 11 утра бегала по коридору. Когда мы спросили учительницу об инциденте, она сказала, что никакого злого умысла у нее не было, она просто хотела порядка, - добавила Айжан Рахиева.
Директор школы просила прощение у родителей ученицы. Учительница также приходила домой к ученице вместе с классным руководителем девочки, однако родители не пустили педагогов на порог. После этого директор решила сама нанести им визит.
В 11 вечера директор школы сама навестила девочку. В это же время пришли и учительница с классным руководителем ребенка.
- Они поговорили с ее родителями, в ходе беседы мама школьницы предложила, чтобы учительница просила прощения не у них, а у девочки. Учительница объяснила, что сделала это не умышленно, а по неосторожности. Тогда мама уточнила у дочери, простила ли она учительницу. Девочка сказала, что не держит на нее зла. Проблема вроде была решена и все разошлись по домам. Однако родители девочки позже снова стали требовать наказать учительницу. Были требования уволить педагога по статье. В школе ей выписали строгий выговор, родителям же сообщили, что они имеют право обратиться в правоохранительные органы, если не согласны с позицией администрации. Учительница написала заявление по собственному желанию. Инцидент имел место 11 апреля, а 14 апреля она уволилась. Я тоже была наказана со стороны управления образования, так как фрагмент записи, который засняли на телефон родители, появился в соцсетях, - заключила Айжан Рахиева.
Директор школы говорит, что по-человечески жалеет педагога - у нее очень большой опыт работы. Но из школы ей все же пришлось уйти по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что учительница ударила первоклассницу по лицу. Со слов матери девочки, сама учитель при разговоре с ней, директором и преподавательским составом сказала, что в тот день она была не в настроении. Тогда мама заявляла, что извинений от педагога так и не получила.
Мама первоклассницы также сообщала, что после случившегося преподаватель выходила 12 и 13 апреля на работу. А 14 апреля уволилась по собственному желанию.
- Получается, что директор покрывает таких учителей. Так как неизвестно по какой статье все же уволили учителя, получается через год она снова сможет спокойно восстановиться в прежней должности и продолжать учить детей. Я этого не позволю. Её должны лишить права заниматься преподавательской деятельность и больше не допускать к обучению, - заявляла ранее родительница.
Мама девочки была намерена обратиться с жалобой в министерство образования.
- Учителю 42 года и у нее большой стаж. Все ее ученики показывали хорошие результаты в учебе. Сама она имеет категорию «педагог-исследователь» и всегда хорошо готовит учеников, очень требовательная, - рассказала Рахиева.
Директор пояснила: в школе принято дежурить в коридорах, чтобы следить за порядком.
- Девочка, которую якобы ударили, около 11 утра бегала по коридору. Когда мы спросили учительницу об инциденте, она сказала, что никакого злого умысла у нее не было, она просто хотела порядка, - добавила Айжан Рахиева.
Директор школы просила прощение у родителей ученицы. Учительница также приходила домой к ученице вместе с классным руководителем девочки, однако родители не пустили педагогов на порог. После этого директор решила сама нанести им визит.
В 11 вечера директор школы сама навестила девочку. В это же время пришли и учительница с классным руководителем ребенка.
- Они поговорили с ее родителями, в ходе беседы мама школьницы предложила, чтобы учительница просила прощения не у них, а у девочки. Учительница объяснила, что сделала это не умышленно, а по неосторожности. Тогда мама уточнила у дочери, простила ли она учительницу. Девочка сказала, что не держит на нее зла. Проблема вроде была решена и все разошлись по домам. Однако родители девочки позже снова стали требовать наказать учительницу. Были требования уволить педагога по статье. В школе ей выписали строгий выговор, родителям же сообщили, что они имеют право обратиться в правоохранительные органы, если не согласны с позицией администрации. Учительница написала заявление по собственному желанию. Инцидент имел место 11 апреля, а 14 апреля она уволилась. Я тоже была наказана со стороны управления образования, так как фрагмент записи, который засняли на телефон родители, появился в соцсетях, - заключила Айжан Рахиева.
Директор школы говорит, что по-человечески жалеет педагога - у нее очень большой опыт работы. Но из школы ей все же пришлось уйти по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что учительница ударила первоклассницу по лицу. Со слов матери девочки, сама учитель при разговоре с ней, директором и преподавательским составом сказала, что в тот день она была не в настроении. Тогда мама заявляла, что извинений от педагога так и не получила.
Мама первоклассницы также сообщала, что после случившегося преподаватель выходила 12 и 13 апреля на работу. А 14 апреля уволилась по собственному желанию.
- Получается, что директор покрывает таких учителей. Так как неизвестно по какой статье все же уволили учителя, получается через год она снова сможет спокойно восстановиться в прежней должности и продолжать учить детей. Я этого не позволю. Её должны лишить права заниматься преподавательской деятельность и больше не допускать к обучению, - заявляла ранее родительница.
Мама девочки была намерена обратиться с жалобой в министерство образования.