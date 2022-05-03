«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Мая
+16...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.38 KZT
  • €1 = 472.09 KZT
  • 1 RUB = 6.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 726

Учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау: школьный инцидент попал на видео

Учитель «поучила» ученицу, распустив руки во время перемены в школьном коридоре.

Кадр видео
Мама первоклассницы школы-гимназии, расположенной в Акшукуре (14 километр), предоставила видеозапись, на кадрах которой видно, как женщина два раза ударяет бегущую по школьному коридору девочку по щеке. Инцидент, по заверению родительницы, произошел 11 апреля этого года. Сегодня же, 3 мая, мама школьницы получила ответ на свои заявления от директора школы и из департамента обеспечения качества образования региона.

Директор гимназии указала в ответном письме, что учитель из параллельного класса не ударила девочку, а придержала ее, чтобы та при беге не упала.

Учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау: школьный инцидент попал на видео


В ответе департамента обеспечения качества образования региона говорится, что 12 апреля преподаватель получила строгий выговор. А 14 апреля она была уволена, но при этом не указано, по какой статье.

Учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау: школьный инцидент попал на видео


Со слов матери девочки, сама учитель при разговоре с ней, директором и преподавательским составом сказала, что в тот день она была не в настроении. Извинений пострадавшая сторона, по словам мамы, так и не получила.

Мама первоклассницы говорит, что после случившегося преподаватель выходила 12 и 13 апреля на работу. А 14 апреля уволилась по собственному желанию.

- Получается, что директор покрывает таких учителей. Так как неизвестно по какой статье все же уволили учителя, получается через год она снова сможет спокойно восстановиться в прежней должности и продолжать учить детей. Я этого не позволю. Её должны лишить права заниматься преподавательской деятельность и больше не допускать к обучению, - говорит родительница.


Мама девочки намерена обратиться с жалобой в министерство образования.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
montgomery (Посетители) Сегодня, 16:15
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • smotritel
  • montgomery
  • Daulet201999
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:56
слушайте когда это кончится? этот строй? зачем вот эти дежурные стоят в постойке смирно? зачем детей заставляют стоять ? в какой любой развитой стране такое есть? я своему ребёнку запретила так дежурить. если у учителей или у директора будут вопросы пусть вызывают я им объясню! они когда дежурят делают замечания детям те начинают огрызаться, возникает ссора. завтра те же дети дежурят а эти те кто стояли носятся, в чём смысл. зато на ровном месте конфликт.

а то что училка сделала это никуда не годится!почему детям нельзя бегать? пробежаться. что за колонию делают из школы, и такие же спортсекции тем же отличаются
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ирон
  • smotritel
  • montgomery
  • Daulet201999
 jokerok (Посетители) Сегодня, 15:51
Мальчики (по бокам которые) весело гуляют rofl
Уже видать получили по щам от тётки. Как в тюрьме прям. Выходи и стой руки по швам.
Шаг вправо, шаг в лево - по щам! podzatylnik

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика