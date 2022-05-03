Учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау: школьный инцидент попал на видео

- Получается, что директор покрывает таких учителей. Так как неизвестно по какой статье все же уволили учителя, получается через год она снова сможет спокойно восстановиться в прежней должности и продолжать учить детей. Я этого не позволю. Её должны лишить права заниматься преподавательской деятельность и больше не допускать к обучению, - говорит родительница.

Мама первоклассницы школы-гимназии, расположенной в Акшукуре (14 километр), предоставила видеозапись, на кадрах которой видно, как женщина два раза ударяет бегущую по школьному коридору девочку по щеке. Инцидент, по заверению родительницы, произошел 11 апреля этого года. Сегодня же, 3 мая, мама школьницы получила ответ на свои заявления от директора школы и из департамента обеспечения качества образования региона.Директор гимназии указала в ответном письме, что учитель из параллельного класса не ударила девочку, а придержала ее, чтобы та при беге не упала.В ответе департамента обеспечения качества образования региона говорится, что 12 апреля преподаватель получила строгий выговор. А 14 апреля она была уволена, но при этом не указано, по какой статье.Со слов матери девочки, сама учитель при разговоре с ней, директором и преподавательским составом сказала, что в тот день она была не в настроении. Извинений пострадавшая сторона, по словам мамы, так и не получила.Мама первоклассницы говорит, что после случившегося преподаватель выходила 12 и 13 апреля на работу. А 14 апреля уволилась по собственному желанию.Мама девочки намерена обратиться с жалобой в министерство образования.