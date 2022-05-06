Подмываем младенцев в тазиках: жительницу Актау возмутили условия в детской областной больнице

- Ну что сказать, на дворе вроде 21-й век. Это Мангистауская детская областная больница. Нет никаких условий для новорожденных, нет раковин для подмывания детей. На сегодняшний день подмываем детей с помощью тазиков. Кровати из ДСП, из доски. Некоторым детям нет даже месяца, как их подмывать-то? Пусть увидят, как развиваемся всем Казахстаном и чего достигли за 30 лет нашей независимости. Такое ощущение, будто попала в советское время!, - прокомментировала ситуацию жительница Актау

По словам автора видео, условия в детской больнице оставляют желать лучшего: разваливается старая мебель, а вместо раковин для умывания детей - пластиковые тазики.Редакция ожидает комментарий от руководства детской больницы.