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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:02

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Пострадавший вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне добился жилья в Актау через суд

Право гражданина на безвозмездную приватизацию жилья из государственного жилищного фонда защитил Специализированный не межрайонный административный суд Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Истец, как пользователь служебного жилья, в 2016 году в порядке, предусмотренном законом РК «О жилищных отношениях», с согласия членов семьи приватизировал жилье из государственного жилищного фонда по остаточной стоимости с рассрочкой платежа.

В 2020 году истцу было выдано удостоверение гражданина РК, пострадавшего вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, так как с 1979 по 1981 годы он проходил срочную воинскую службу в Аягозе, расположенном в зоне с повышенной радиацией.

Согласно действующему жилищному законодательству, лица, пострадавшие в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, имеют право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда.

В этой связи, истец обратился в городской акимат с заявлением о внесении соответствующих изменении в договор приватизации и возврата выплаченной суммы в размере 1 936 000 тенге. Жилищная комиссия частично удовлетворив заявление, приняла решение об освобождении истца от оплаты им остатка выкупной стоимости в размере 1 450 722 тенге.

Жилищная комиссия, признав за истцом право на безвозмездную приватизацию жилища, отказала в возвращении выплаченной им суммы, мотивировав тем, что на момент заключения соответствующего договора приватизации истец не был признан пострадавшим вследствие ядерных испытаний.

Не согласившись с данными доводами, истец был вынужден подать иск.

Решением суда протокольное решение жилищной комиссии в части частичного разрешения вопроса в отношении истца признано незаконным и отменено. На ответчика возложена обязанность принятия благоприятного административного акта о безвозмездной приватизации жилища и возвращении выплаченной суммы.



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