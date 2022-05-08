Пострадавший вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне добился жилья в Актау через суд

Фото из доступных источников

Истец, как пользователь служебного жилья, в 2016 году в порядке, предусмотренном законом РК «О жилищных отношениях», с согласия членов семьи приватизировал жилье из государственного жилищного фонда по остаточной стоимости с рассрочкой платежа.



В 2020 году истцу было выдано удостоверение гражданина РК, пострадавшего вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, так как с 1979 по 1981 годы он проходил срочную воинскую службу в Аягозе, расположенном в зоне с повышенной радиацией.



Согласно действующему жилищному законодательству, лица, пострадавшие в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, имеют право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда.



В этой связи, истец обратился в городской акимат с заявлением о внесении соответствующих изменении в договор приватизации и возврата выплаченной суммы в размере 1 936 000 тенге. Жилищная комиссия частично удовлетворив заявление, приняла решение об освобождении истца от оплаты им остатка выкупной стоимости в размере 1 450 722 тенге.



Жилищная комиссия, признав за истцом право на безвозмездную приватизацию жилища, отказала в возвращении выплаченной им суммы, мотивировав тем, что на момент заключения соответствующего договора приватизации истец не был признан пострадавшим вследствие ядерных испытаний.



Не согласившись с данными доводами, истец был вынужден подать иск.



Решением суда протокольное решение жилищной комиссии в части частичного разрешения вопроса в отношении истца признано незаконным и отменено. На ответчика возложена обязанность принятия благоприятного административного акта о безвозмездной приватизации жилища и возвращении выплаченной суммы.