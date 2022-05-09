Жертвами автомошенников стали около 100 жителей Мангистау

- Непосредственно Кайрат Сулейменов обещал нам приобрести автомобили путём оформления кредитов. Погасить его он обещал в кратчайшие сроки. В итоге счета около 100 пострадавших заблокированы. Полицейские ознакомлены с обстоятельствами дела, но все мошенники находятся на свободе, - говорят пострадавшие.

По словам пострадавших, подозреваемые до сих пор находятся на свободе.В надежде найти справедливость граждане записали видеообращение к президенту.Ранее сообщалось, что в Мангистау 70 человек пострадали от оформивших на них автокредиты мошенников.