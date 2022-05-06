В Мангистау 70 человек пострадали от оформивших на них автокредиты мошенников

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Мошенники предлагают гражданам за денежное вознаграждение, пределы которого варьируются в среднем от 200 до 500 тысяч тенге, оформить на них автокредит, обещая погасить его в кратчайшие сроки.



- При этом жертва мошенничества сама передает автомобиль злоумышленнику, который под видом добропорядочного гражданина оплачивает первоначальный взнос и ежемесячные платежи по кредиту, но это только первые месяцы. С момента завладения автомобилем мошенник реализует его по заниженной цене и сразу же прекращает выплаты по кредиту, - сообщает прокуратура города.



В управление полиции города уже обратились 70 граждан.



- Ход расследования взят на контроль прокуратурой города Актау, даны указания о проведении необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - добавили в надзорном органе.



Если вы стали жертвой подобной схемы мошенничества, в прокуратуре просят обращаться по номеру: 8 (7292) 44-02-78.



Прокуратура призывает казахстанцев быть бдительными и воздержаться от участия в сомнительных схемах кредитования, исключить свое участие в различных группах и мессенджерах, где участникам обещают выплаты за взносы и привлечение других лиц.



- В погоне за «легкими деньгами» Вы не только лишаетесь своего имущества и денег, но и подвергаете риску своих родных и знакомых, - отмечается в сообщении прокуратуры.