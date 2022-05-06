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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:59

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В Мангистау 70 человек пострадали от оформивших на них автокредиты мошенников

В Мангистауской области мошенники придумали новый способ обманывать жителей региона. Людям предлагают выгодные автокредитования, из-за которых позже они лишаются машин. Таких пострадавших в Мангистау официально зарегистрировано 70 автовладельцев. Об этом сообщает прокуратура Актау.

иллюстративное фото
Мошенники предлагают гражданам за денежное вознаграждение, пределы которого варьируются в среднем от 200 до 500 тысяч тенге, оформить на них автокредит, обещая погасить его в кратчайшие сроки.

- При этом жертва мошенничества сама передает автомобиль злоумышленнику, который под видом добропорядочного гражданина оплачивает первоначальный взнос и ежемесячные платежи по кредиту, но это только первые месяцы. С момента завладения автомобилем мошенник реализует его по заниженной цене и сразу же прекращает выплаты по кредиту, - сообщает прокуратура города.

В управление полиции города уже обратились 70 граждан.

- Ход расследования взят на контроль прокуратурой города Актау, даны указания о проведении необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - добавили в надзорном органе.

Если вы стали жертвой подобной схемы мошенничества, в прокуратуре просят обращаться по номеру: 8 (7292) 44-02-78.

Прокуратура призывает казахстанцев быть бдительными и воздержаться от участия в сомнительных схемах кредитования, исключить свое участие в различных группах и мессенджерах, где участникам обещают выплаты за взносы и привлечение других лиц.

- В погоне за «легкими деньгами» Вы не только лишаетесь своего имущества и денег, но и подвергаете риску своих родных и знакомых, - отмечается в сообщении прокуратуры.



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