На жалобу о тазиках и старой мебели в Мангистауской областной детской больнице ответила руководитель учреждения

- На счет этого инцидента... областная детская больница работает уже более 40 лет. В отделении, в котором маленькие дети лежат, там в трех палатах не предусмотрена раковина. В изначальном проекте не было предусмотрено. В остальных палатах есть. В 2009 году во время капремонта мы хотели решить эту проблему, но ситуация сложилась так, что через 2-3 месяца засорились эти трубы. Опять мы прекратили эти работы, потому что изначально там по сантехническим показаниям не был предусмотрен самотек. Но в дальнейшем мы хотим устранить эту проблему. ПСД на капремонт в ближайшее время подадим. И в ближайшее время это устранится, - сообщила Гульжан Ермекбаева.

- Из-за моратория мы не могли в течение пяти лет мебель заказать. У нас мораторий в этом году заканчивается, мы именно на мебель, на стулья, на тумбы на стулья заявку подали. В связи с январскими событиями у нас эта задержка была. Вот с апреля месяца доставка потихоньку уже идет. Кровати то же самое. В этом году мы в бюджет 300 кроватей заложили, до конца года устраниться и эта проблема, - рассказала Гульжан Ермекбаева.