На жалобу о тазиках и старой мебели в Мангистауской областной детской больнице ответила руководитель учреждения

Фото жительницы Актау
По словам руководителя, здание было построено в 1978 году и раковины в некоторых палатах не предусмотрены. Однако имеются санитарные узлы с раковинами и душевыми кабинами. Гульжан Ермекбаева подчеркнула, что санэпидемстанцией тазики для подмыва детей разрешены в случае невозможности установки раковин.
Руководство больницы не отрицает изношенности мебели. Исполняющая обязанности директора пояснила, что из-за сложившейся ковидной ситуации был наложен мораторий на заказ мебели. Заявку с указанием актуальных проблем в больнице рассматривают в областном управлении здравоохранения
В прошлом году была подана заявка на функциональные кровати. Эти кровати поступили и сейчас находятся в операционной, хирургическом отделении и травматологии. В этом году вся больница будет оборудована новой мебелью.
Напомним, ранее жительница Актау возмутилась условиями в детской областной больнице: старая неудобная мебель и пластиковые тазики вместо раковин для умывания детей.
- На счет этого инцидента... областная детская больница работает уже более 40 лет. В отделении, в котором маленькие дети лежат, там в трех палатах не предусмотрена раковина. В изначальном проекте не было предусмотрено. В остальных палатах есть. В 2009 году во время капремонта мы хотели решить эту проблему, но ситуация сложилась так, что через 2-3 месяца засорились эти трубы. Опять мы прекратили эти работы, потому что изначально там по сантехническим показаниям не был предусмотрен самотек. Но в дальнейшем мы хотим устранить эту проблему. ПСД на капремонт в ближайшее время подадим. И в ближайшее время это устранится, - сообщила Гульжан Ермекбаева.
Руководство больницы не отрицает изношенности мебели. Исполняющая обязанности директора пояснила, что из-за сложившейся ковидной ситуации был наложен мораторий на заказ мебели. Заявку с указанием актуальных проблем в больнице рассматривают в областном управлении здравоохранения
- Из-за моратория мы не могли в течение пяти лет мебель заказать. У нас мораторий в этом году заканчивается, мы именно на мебель, на стулья, на тумбы на стулья заявку подали. В связи с январскими событиями у нас эта задержка была. Вот с апреля месяца доставка потихоньку уже идет. Кровати то же самое. В этом году мы в бюджет 300 кроватей заложили, до конца года устраниться и эта проблема, - рассказала Гульжан Ермекбаева.
В прошлом году была подана заявка на функциональные кровати. Эти кровати поступили и сейчас находятся в операционной, хирургическом отделении и травматологии. В этом году вся больница будет оборудована новой мебелью.
Напомним, ранее жительница Актау возмутилась условиями в детской областной больнице: старая неудобная мебель и пластиковые тазики вместо раковин для умывания детей.