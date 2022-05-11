«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.61 KZT
  • €1 = 467.44 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 20:49

Просмотров: 358

На жалобу о тазиках и старой мебели в Мангистауской областной детской больнице ответила руководитель учреждения

Жалобу жительницы Актау на условия в областной детской больнице прокомментировала Гульжан Ермекбаева, исполняющая обязанности директора ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная детская больница».

Фото жительницы Актау
По словам руководителя, здание было построено в 1978 году и раковины в некоторых палатах не предусмотрены. Однако имеются санитарные узлы с раковинами и душевыми кабинами. Гульжан Ермекбаева подчеркнула, что санэпидемстанцией тазики для подмыва детей разрешены в случае невозможности установки раковин.

На жалобу о тазиках и старой мебели в Мангистауской областной детской больнице ответила руководитель учреждения



- На счет этого инцидента... областная детская больница работает уже более 40 лет. В отделении, в котором маленькие дети лежат, там в трех палатах не предусмотрена раковина. В изначальном проекте не было предусмотрено. В остальных палатах есть. В 2009 году во время капремонта мы хотели решить эту проблему, но ситуация сложилась так, что через 2-3 месяца засорились эти трубы. Опять мы прекратили эти работы, потому что изначально там по сантехническим показаниям не был предусмотрен самотек. Но в дальнейшем мы хотим устранить эту проблему. ПСД на капремонт в ближайшее время подадим. И в ближайшее время это устранится, - сообщила Гульжан Ермекбаева.




Руководство больницы не отрицает изношенности мебели. Исполняющая обязанности директора пояснила, что из-за сложившейся ковидной ситуации был наложен мораторий на заказ мебели. Заявку с указанием актуальных проблем в больнице рассматривают в областном управлении здравоохранения

- Из-за моратория мы не могли в течение пяти лет мебель заказать. У нас мораторий в этом году заканчивается, мы именно на мебель, на стулья, на тумбы на стулья заявку подали. В связи с январскими событиями у нас эта задержка была. Вот с апреля месяца доставка потихоньку уже идет. Кровати то же самое. В этом году мы в бюджет 300 кроватей заложили, до конца года устраниться и эта проблема, - рассказала Гульжан Ермекбаева.


На жалобу о тазиках и старой мебели в Мангистауской областной детской больнице ответила руководитель учреждения



В прошлом году была подана заявка на функциональные кровати. Эти кровати поступили и сейчас находятся в операционной, хирургическом отделении и травматологии. В этом году вся больница будет оборудована новой мебелью.

Напомним, ранее жительница Актау возмутилась условиями в детской областной больнице: старая неудобная мебель и пластиковые тазики вместо раковин для умывания детей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В Мангистауской областной детской больнице объяснили мытье детей в тазиках


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 22:09
А отчет можете предоставить со сметами что за эти годы делалось в каком объеме и кто принимал выполненные работы?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика