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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 307

Забастовка нефтяников в Жанаозене: работникам ТОО «Кезби» увеличили график работы

В ТОО «Кезби» заявили, что действия митингующих незаконны, а средняя зарплата в компании составляет 672 500 тенге. Такими данными поделилась исполнительный директор ТОО «Кезби» Айгуль Утешева.

Кадр видео, снятого во время митинга в Жанаозене (апрель 2022 год)
На работников ТОО «Кезби», участвовавших в забастовке, подали в суд, где их действия признали незаконными.

- 11 марта решением Трудового арбитража было согласовано о переходе с 11-часового рабочего дня на 12-часовой и выплате 15 процентов приработки бригадам капитального и подземного ремонта скважин. От АО «ОзенМунайГаз» и АО НК «КазМунайГаз» поступило письмо о необходимости времени для принятия решения до 5 мая 2022 года, содержание которого было доведено работникам компании. Однако, не дождавшись этого, не имея законных оснований, часть работников в количестве свыше 100 человек вместо работы вышли на забастовку. Разъяснительные работы с ними не дали должного результата, поэтому был подан иск в суд. Решением городского суда указанная забастовка была признана незаконной, - сообщила исполнительный директор ТОО «Кезби» Айгуль Утешева.

По данным руководства ТОО «Кезби», в штате компании начислены 1100 работников. Средняя заработная плата составляет 672 500 тенге. Выплачиваются различные дополнительные социальные выплаты.

- 11 мая 2022 года на утреннюю смену должны были выйти 303 работника, фактически вышли 233, из них – 30 бастующие, 40 находятся на больничном, а также в отпуске без сохранения заработной платы. С 2021 года по сегодняшний день заработная плата работников была повышена до 112 процентов, учитывая сложность работы, - добавили в ТОО «Кезби».

Компания предоставила данные. По их информации, мастер капитального и ремонта скважин в 2021 году зарабатывал 466 145 тенге, в этом году зарплату повысили до 769 457 тенге, а с учётом решения Трудового арбитража от 11 марта 2022 года заработная плата увеличена до 978 943 тенге.

Также обнародованы ежемесячные доходы бурильщиков ТОО «Кезби». По данным компании, с учётом решения Трудового арбитража от 11 марта 2022 года заработная плата увеличена до с 714 621 тенге до 865 706 тенге.

- Данное сравнение опровергает высказывание работников, что заработная плата крайне низкая, помимо прочего имеется соцпакет: на рождение ребенка, свадьбу, лагерь, ко дню знаний, защиты детей, праздничные дни. Что касается требования бастующих о переводе в штат АО «ОзенМунайГаз», то этот вопрос не входит в компетенцию компании, - добавила Айгуль Утешева.

По данным компании, около 150 работников продолжают бастовать.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ТОО «Кезби» провели мирный митинг в связи с тем, что обещанное руководством компании повышение заработной платы не было выполнено. Сотрудники также недовольны тем, что в табеле учёта рабочего времени им проставляют 11 часов, хотя они работают по 12 часов. Также, по словам рабочих, у них в компании не заключается коллективный договор с сотрудниками. Так продолжается ежегодно.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Adai11
  • Ирон
  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:09
По данным компании, около 150 работников продолжают бастовать.

Где-то тут на "Ладе" писали, что ,безработные люди в Жанаозене бастуют и требуют работу в нефтянке. Вот вам и свободные 150 мест! Пинка этим под зад и наберите новых! За 700 тонн очередь будет как в Мавзолей в 80-х
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Adai11
  • Ирон
  • синдбад
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:56
а с учётом решения Трудового арбитража от 11 марта 2022 года заработная плата увеличена до 978 943 тенге.


куда отправить резюме?

столько людей сейчас за такую плату к вам придут. что вы с ними носитесь?
 
 

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