Забастовка нефтяников в Жанаозене: работникам ТОО «Кезби» увеличили график работы

Кадр видео, снятого во время митинга в Жанаозене (апрель 2022 год)
На работников ТОО «Кезби», участвовавших в забастовке, подали в суд, где их действия признали незаконными.
- 11 марта решением Трудового арбитража было согласовано о переходе с 11-часового рабочего дня на 12-часовой и выплате 15 процентов приработки бригадам капитального и подземного ремонта скважин. От АО «ОзенМунайГаз» и АО НК «КазМунайГаз» поступило письмо о необходимости времени для принятия решения до 5 мая 2022 года, содержание которого было доведено работникам компании. Однако, не дождавшись этого, не имея законных оснований, часть работников в количестве свыше 100 человек вместо работы вышли на забастовку. Разъяснительные работы с ними не дали должного результата, поэтому был подан иск в суд. Решением городского суда указанная забастовка была признана незаконной, - сообщила исполнительный директор ТОО «Кезби» Айгуль Утешева.
По данным руководства ТОО «Кезби», в штате компании начислены 1100 работников. Средняя заработная плата составляет 672 500 тенге. Выплачиваются различные дополнительные социальные выплаты.
- 11 мая 2022 года на утреннюю смену должны были выйти 303 работника, фактически вышли 233, из них – 30 бастующие, 40 находятся на больничном, а также в отпуске без сохранения заработной платы. С 2021 года по сегодняшний день заработная плата работников была повышена до 112 процентов, учитывая сложность работы, - добавили в ТОО «Кезби».
Компания предоставила данные. По их информации, мастер капитального и ремонта скважин в 2021 году зарабатывал 466 145 тенге, в этом году зарплату повысили до 769 457 тенге, а с учётом решения Трудового арбитража от 11 марта 2022 года заработная плата увеличена до 978 943 тенге.
Также обнародованы ежемесячные доходы бурильщиков ТОО «Кезби». По данным компании, с учётом решения Трудового арбитража от 11 марта 2022 года заработная плата увеличена до с 714 621 тенге до 865 706 тенге.
- Данное сравнение опровергает высказывание работников, что заработная плата крайне низкая, помимо прочего имеется соцпакет: на рождение ребенка, свадьбу, лагерь, ко дню знаний, защиты детей, праздничные дни. Что касается требования бастующих о переводе в штат АО «ОзенМунайГаз», то этот вопрос не входит в компетенцию компании, - добавила Айгуль Утешева.
По данным компании, около 150 работников продолжают бастовать.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники ТОО «Кезби» провели мирный митинг в связи с тем, что обещанное руководством компании повышение заработной платы не было выполнено. Сотрудники также недовольны тем, что в табеле учёта рабочего времени им проставляют 11 часов, хотя они работают по 12 часов. Также, по словам рабочих, у них в компании не заключается коллективный договор с сотрудниками. Так продолжается ежегодно.
- 11 марта решением Трудового арбитража было согласовано о переходе с 11-часового рабочего дня на 12-часовой и выплате 15 процентов приработки бригадам капитального и подземного ремонта скважин. От АО «ОзенМунайГаз» и АО НК «КазМунайГаз» поступило письмо о необходимости времени для принятия решения до 5 мая 2022 года, содержание которого было доведено работникам компании. Однако, не дождавшись этого, не имея законных оснований, часть работников в количестве свыше 100 человек вместо работы вышли на забастовку. Разъяснительные работы с ними не дали должного результата, поэтому был подан иск в суд. Решением городского суда указанная забастовка была признана незаконной, - сообщила исполнительный директор ТОО «Кезби» Айгуль Утешева.
По данным руководства ТОО «Кезби», в штате компании начислены 1100 работников. Средняя заработная плата составляет 672 500 тенге. Выплачиваются различные дополнительные социальные выплаты.
- 11 мая 2022 года на утреннюю смену должны были выйти 303 работника, фактически вышли 233, из них – 30 бастующие, 40 находятся на больничном, а также в отпуске без сохранения заработной платы. С 2021 года по сегодняшний день заработная плата работников была повышена до 112 процентов, учитывая сложность работы, - добавили в ТОО «Кезби».
Компания предоставила данные. По их информации, мастер капитального и ремонта скважин в 2021 году зарабатывал 466 145 тенге, в этом году зарплату повысили до 769 457 тенге, а с учётом решения Трудового арбитража от 11 марта 2022 года заработная плата увеличена до 978 943 тенге.
Также обнародованы ежемесячные доходы бурильщиков ТОО «Кезби». По данным компании, с учётом решения Трудового арбитража от 11 марта 2022 года заработная плата увеличена до с 714 621 тенге до 865 706 тенге.
- Данное сравнение опровергает высказывание работников, что заработная плата крайне низкая, помимо прочего имеется соцпакет: на рождение ребенка, свадьбу, лагерь, ко дню знаний, защиты детей, праздничные дни. Что касается требования бастующих о переводе в штат АО «ОзенМунайГаз», то этот вопрос не входит в компетенцию компании, - добавила Айгуль Утешева.
По данным компании, около 150 работников продолжают бастовать.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники ТОО «Кезби» провели мирный митинг в связи с тем, что обещанное руководством компании повышение заработной платы не было выполнено. Сотрудники также недовольны тем, что в табеле учёта рабочего времени им проставляют 11 часов, хотя они работают по 12 часов. Также, по словам рабочих, у них в компании не заключается коллективный договор с сотрудниками. Так продолжается ежегодно.