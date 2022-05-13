Дети рассказали об угрожавшем им топором соседе в Актау

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Две девочки-первоклашки и их друг постарше, как сообщает телеканал Astana, решили позвать на прогулку остальных детей. Постучали в соседскую дверь, а когда она открылась, на пороге стоял абсолютно голый и нетрезвый родитель. Дети с ужасом рассказали, что мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором.
- Он взял меня и начал вот так тянуть. Потом он зашёл и начал говорить, до новых встреч, и начал вот так показывать (провёл пальцем по шее), а потом он начал с топором выходить на меня. Он нас потом загнал домой, Жора считал до трёх в своем уме и убежал. Потом он нас загнал прям домой в свою квартиру. У него там был в комнате топор, и сказал, что у него есть там, в комнате, пистолет и пульки есть. Он был весь голый, - говорят дети.
Детям всё же удалось сбежать. Переполошенные жители вызвали полицейских. Участковый пришёл спустя полчаса, но, как говорят соседи, после разговора с нетрезвым мужчиной ушёл. Спустя час на место прибыл наряд полиции. Как говорят люди, новый сосед поселился в доме около месяца назад, но уже успел всем запомниться.
- Мы всем двором в шоке, такое потрясение. И при милиции он вёл себя неадекватно. Страшно было вообще всем. Сосед злоупотребляет алкоголем, очень агрессивный, уже не первый инцидент, связанный с этой семьёй. К одной соседке он в окна ломился, угрожает, - рассказывают соседи.
Дебошира забрали в отделение полиции, но уже через несколько часов, как говорят жильцы, он снова был дома и осыпал нецензурной бранью соседей. В полиции же говорят: в действиях мужчины не увидели состава преступления. Правда, открыли протокол по статье - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Данный факт был зарегистрирован. Так как в нём нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Жители пятиэтажки написали уже несколько десятков заявлений в полицию и теперь намерены обращаться в прокуратуру. Они говорят, выяснили, что сосед ранее судим и два года состоит на учёте в наркодиспансэре. Кроме того, жильцы обратились в школу с просьбой провести медицинское обследование двух несовершеннолетних дочерей дебошира.
Напомним, ранее соседи сообщили о голом мужчине, заставляющем детей надевать ему трусы.
- Он взял меня и начал вот так тянуть. Потом он зашёл и начал говорить, до новых встреч, и начал вот так показывать (провёл пальцем по шее), а потом он начал с топором выходить на меня. Он нас потом загнал домой, Жора считал до трёх в своем уме и убежал. Потом он нас загнал прям домой в свою квартиру. У него там был в комнате топор, и сказал, что у него есть там, в комнате, пистолет и пульки есть. Он был весь голый, - говорят дети.
Детям всё же удалось сбежать. Переполошенные жители вызвали полицейских. Участковый пришёл спустя полчаса, но, как говорят соседи, после разговора с нетрезвым мужчиной ушёл. Спустя час на место прибыл наряд полиции. Как говорят люди, новый сосед поселился в доме около месяца назад, но уже успел всем запомниться.
- Мы всем двором в шоке, такое потрясение. И при милиции он вёл себя неадекватно. Страшно было вообще всем. Сосед злоупотребляет алкоголем, очень агрессивный, уже не первый инцидент, связанный с этой семьёй. К одной соседке он в окна ломился, угрожает, - рассказывают соседи.
Дебошира забрали в отделение полиции, но уже через несколько часов, как говорят жильцы, он снова был дома и осыпал нецензурной бранью соседей. В полиции же говорят: в действиях мужчины не увидели состава преступления. Правда, открыли протокол по статье - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Данный факт был зарегистрирован. Так как в нём нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Жители пятиэтажки написали уже несколько десятков заявлений в полицию и теперь намерены обращаться в прокуратуру. Они говорят, выяснили, что сосед ранее судим и два года состоит на учёте в наркодиспансэре. Кроме того, жильцы обратились в школу с просьбой провести медицинское обследование двух несовершеннолетних дочерей дебошира.
Напомним, ранее соседи сообщили о голом мужчине, заставляющем детей надевать ему трусы.