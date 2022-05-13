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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 1020

Дети рассказали об угрожавшем им топором соседе в Актау

Затащил в квартиру и начал угрожать топором. Так трое малолетних детей описывают жуткую встречу с соседом. Они рассказали, что мужчина при этом был пьян и абсолютно гол. К счастью, перепуганные мальчик и девочки сбежали. Дети рассказали журналистам телеканала Astana подробности.

Кадр видео
Две девочки-первоклашки и их друг постарше, как сообщает телеканал Astana, решили позвать на прогулку остальных детей. Постучали в соседскую дверь, а когда она открылась, на пороге стоял абсолютно голый и нетрезвый родитель. Дети с ужасом рассказали, что мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором.

- Он взял меня и начал вот так тянуть. Потом он зашёл и начал говорить, до новых встреч, и начал вот так показывать (провёл пальцем по шее), а потом он начал с топором выходить на меня. Он нас потом загнал домой, Жора считал до трёх в своем уме и убежал. Потом он нас загнал прям домой в свою квартиру. У него там был в комнате топор, и сказал, что у него есть там, в комнате, пистолет и пульки есть. Он был весь голый, - говорят дети.

Детям всё же удалось сбежать. Переполошенные жители вызвали полицейских. Участковый пришёл спустя полчаса, но, как говорят соседи, после разговора с нетрезвым мужчиной ушёл. Спустя час на место прибыл наряд полиции. Как говорят люди, новый сосед поселился в доме около месяца назад, но уже успел всем запомниться.

- Мы всем двором в шоке, такое потрясение. И при милиции он вёл себя неадекватно. Страшно было вообще всем. Сосед злоупотребляет алкоголем, очень агрессивный, уже не первый инцидент, связанный с этой семьёй. К одной соседке он в окна ломился, угрожает, - рассказывают соседи.

Дебошира забрали в отделение полиции, но уже через несколько часов, как говорят жильцы, он снова был дома и осыпал нецензурной бранью соседей. В полиции же говорят: в действиях мужчины не увидели состава преступления. Правда, открыли протокол по статье - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Данный факт был зарегистрирован. Так как в нём нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Жители пятиэтажки написали уже несколько десятков заявлений в полицию и теперь намерены обращаться в прокуратуру. Они говорят, выяснили, что сосед ранее судим и два года состоит на учёте в наркодиспансэре. Кроме того, жильцы обратились в школу с просьбой провести медицинское обследование двух несовершеннолетних дочерей дебошира.



Напомним, ранее соседи сообщили о голом мужчине, заставляющем детей надевать ему трусы.



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Комментарии ( 3 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:00
- На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Так как в нём нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.


Ну надо же! Потревожили ангелочка! Понаехало куча полиции, а он angel оказался душечкой! А чё соседей не привлекли за ложный вызов? beat
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:20
Про неадеквата молчу, надеюсь он свое получит по заслугам, НО будет обидно если получит он не от правохранителей, а от рядового гражданина (соседа), которого потом еще и самого привлекут...
Что не так с нашими правохранительными органами? Заявление есть, вызов есть, показания есть, а дела нет! Ни развратных действий, ни попытки похищения, ни даже хулиганства - нет состава преступления..!?? Что это, почему? "Заинтерисовал", халатность, почему такая реакция..!? Когда им нужно, и в вытрезвитель отправят, и/или будут угрожать что на несколько суток закроют, за попытку похищения невесты статью впаяют, а тут такое "удивительное" поведение сотрудников..!? Такие ли правозащитники нужны обществу..!? Надеюсь все ответят за свои поступки по справедливости. Мир всем!
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:14
а. вчера писали, что ничего такого не было
Департамент полиции всё отрицал
 
 

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