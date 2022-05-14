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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:28

Просмотров: 721

За езду по обочине на полицейского в Мангистау оформили протокол

Водитель на служебном авто полиции объехал затор по обочине.

Кадр видео
На кадрах видно, как на глазах водителей патрульный автомобиль спокойно проехал по обочине на перекрестке и вырулил на проезжую часть.

В департаменте полиции региона сообщили, что на водителя составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).

Теперь нарушителя ждет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 47 700 тенге.




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Комментарии ( 4 )

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  • Empro
 Банкир (Посетители) Вчера, 23:40
за такое надо увольнять! как он следит за соблюдением ПДД, если сам нарушает. Уволить и нарушителя, и его начальника!!!
 
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  • Daulet201999
 malovdmitriy (Посетители) Вчера, 22:21
Можно фото протокола?
 
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  • Daulet201999
 kolu411 (Посетители) Вчера, 22:05
за это разве лишение не полагается?
 
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  • Daulet201999
  • Борейчук Максим
 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 21:34
По видео одно понятно, что там можно дорогу расширить.
 
 

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