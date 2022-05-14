За езду по обочине на полицейского в Мангистау оформили протокол

На кадрах видно, как на глазах водителей патрульный автомобиль спокойно проехал по обочине на перекрестке и вырулил на проезжую часть.В департаменте полиции региона сообщили, что на водителя составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).Теперь нарушителя ждет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 47 700 тенге.