Спасатели Актау назвали причину слива ржавой воды в море возле водно-спасательной станции

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Руководство Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области прокомментировало видео «Подозрительный слив расположен у водно-спасательной станции в 1 микрорайоне..».
- В настоящее время в 1 микрорайоне на территории бывшей водно-спасательной станции располагается пожарная часть №13 по охране нижних микрорайонов от пожара. Вчера, 15 мая 2022 года, во время приёма передачи дежурной смены пожарной техники и пожарно-технического вооружения обнаружилась утечка воды с автоцистерны АЦ 8-40 «Камаз» 807 AV 12. Пожарная цистерна заполняется водой с пожарных гидрантов. Цвет ржавчины вода в цистерне приобрела из-за того, что вода всё время хранится в цистерне, и пожарные дозаправляют цистерну ежедневно, - сообщили в ведомстве.
В Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ заверили, что отверстие в цистерне будет заварено.
Напомним, местная жительница рассказала, что уже не первый раз наблюдает, как у водно-спасательной станции по бетонной плите в море стекает непонятная жидкость оранжевого цвета со ржавым оттенком.
- В настоящее время в 1 микрорайоне на территории бывшей водно-спасательной станции располагается пожарная часть №13 по охране нижних микрорайонов от пожара. Вчера, 15 мая 2022 года, во время приёма передачи дежурной смены пожарной техники и пожарно-технического вооружения обнаружилась утечка воды с автоцистерны АЦ 8-40 «Камаз» 807 AV 12. Пожарная цистерна заполняется водой с пожарных гидрантов. Цвет ржавчины вода в цистерне приобрела из-за того, что вода всё время хранится в цистерне, и пожарные дозаправляют цистерну ежедневно, - сообщили в ведомстве.
В Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ заверили, что отверстие в цистерне будет заварено.
Напомним, местная жительница рассказала, что уже не первый раз наблюдает, как у водно-спасательной станции по бетонной плите в море стекает непонятная жидкость оранжевого цвета со ржавым оттенком.
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