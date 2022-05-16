Пытавшихся вылететь к коллегам в Нур-Султан нефтяников «КЕЗБИ» из Жанаозена задержала полиция

Фото «Радио Азаттык»
Задержанные были отпущены после того, как самолет вылетел без них. Об этом «Радио Азаттык» сообщил один из нефтяников Жанболат Султанмуратов.
По словам мужчины, кроме него полицейские забрали утром из своих домов ещё трёх человек — Кайрата Бесинбаева, Галымжана Танбаева и Нурсултана Даулетова.
— В 6 часов утра 14 мая ко мне домой приехали полицейские с двумя спецназовцами и, не сказав ни слова, доставили в участок. Там мне задавали вопросы вроде: едешь ли ты в столицу, поддерживаешь ли ты тех, кто находится на забастовке? Нас отпустили в 12-м часу, когда наш самолёта уже улетел без нас, — рассказал он.
В минувшую субботу в 10 утра нефтяники должны были вылететь из Актау в Нур-Султан. Приобретённые ими заранее авиабилеты оказались непригодными. Ранее они предупредили работодателя о том, что планируют отправиться в столицу.
«Азаттык» обратился за комментариями в управление полиции Жанаозена по поводу задержания рабочих «КЕЗБИ», пытавшихся вылететь в столицу, но в управлении никто не ответил на звонки.
С момента начала протестов работников нефтесервисной компании «КЕЗБИ», базирующейся в Жанаозене, подрядчика добывающего предприятия «Озенмунайгаз», прошёл месяц. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий и безопасности труда. Несколько десятков работников «КЕЗБИ» третью неделю находятся в столице. Последние несколько дней они ночуют у входа в Министерство труда и социальной защиты населения и перед офисом компании «КазМунайГаз».
На прошлой неделе власти предложили протестующим 15-процентное повышение заработной платы. Протестующие предложение отклонили. Они настаивают на выполнении их условий. Среди прочего нефтяники требуют замены оборудования на новое и уравнения их зарплат с зарплатами работников «Озенмунайгаза». В противном случае они требуют присоединить коллектив работников к этому предприятию в качестве его нового подразделения.
В понедельник, 16 мая, в Жанаозене начала работу комиссия, возглавляемая чиновником Министерства труда и социальной защиты населения. О сроках завершения работы этой комиссии пока неизвестно.
По словам мужчины, кроме него полицейские забрали утром из своих домов ещё трёх человек — Кайрата Бесинбаева, Галымжана Танбаева и Нурсултана Даулетова.
— В 6 часов утра 14 мая ко мне домой приехали полицейские с двумя спецназовцами и, не сказав ни слова, доставили в участок. Там мне задавали вопросы вроде: едешь ли ты в столицу, поддерживаешь ли ты тех, кто находится на забастовке? Нас отпустили в 12-м часу, когда наш самолёта уже улетел без нас, — рассказал он.
В минувшую субботу в 10 утра нефтяники должны были вылететь из Актау в Нур-Султан. Приобретённые ими заранее авиабилеты оказались непригодными. Ранее они предупредили работодателя о том, что планируют отправиться в столицу.
«Азаттык» обратился за комментариями в управление полиции Жанаозена по поводу задержания рабочих «КЕЗБИ», пытавшихся вылететь в столицу, но в управлении никто не ответил на звонки.
С момента начала протестов работников нефтесервисной компании «КЕЗБИ», базирующейся в Жанаозене, подрядчика добывающего предприятия «Озенмунайгаз», прошёл месяц. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий и безопасности труда. Несколько десятков работников «КЕЗБИ» третью неделю находятся в столице. Последние несколько дней они ночуют у входа в Министерство труда и социальной защиты населения и перед офисом компании «КазМунайГаз».
На прошлой неделе власти предложили протестующим 15-процентное повышение заработной платы. Протестующие предложение отклонили. Они настаивают на выполнении их условий. Среди прочего нефтяники требуют замены оборудования на новое и уравнения их зарплат с зарплатами работников «Озенмунайгаза». В противном случае они требуют присоединить коллектив работников к этому предприятию в качестве его нового подразделения.
В понедельник, 16 мая, в Жанаозене начала работу комиссия, возглавляемая чиновником Министерства труда и социальной защиты населения. О сроках завершения работы этой комиссии пока неизвестно.
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