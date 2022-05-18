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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:05

Просмотров: 1606

ОСИ создали в 124 домах в Мангистау

Переходу на новую реформу управления подлежит 1446 многоквартирных жилых домов в регионе, сообщили на брифинге в центре общественных коммуникаций.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Объединения собственников имущества (ОСИ) - это новая форма управления многоквартирными жилыми домами, которая работает по принципу «один кондоминиум - один расчетный счет».

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибека Картбаева, в Мангистауской области насчитывается 1 705 многоквартирных жилых домов, 1446 из которых подлежат переходу на новую реформу управления. На сегодня ОСИ созданы в 124 жилых домах, зарегистрировано 861 простое товарищество.

- Преимущество новой формы управления многоквартирными жилыми домами заключается в работе по принципу «один кондоминиум - один расчетный счет». То есть, накопленные по одному жилью средства пойдут именно на это жилье, ими будут распоряжаться сами собственники квартир. Они могут осуществлять контроль над целевым расходованием денег. Собственники также самостоятельно управляют жильем. Председателем собственников имущества назначается житель этого же дома, а контролировать его работу будет совет дома. Понятно, что в его состав входят жильцы этого дома, - пояснил Бердибек Картбаев.


ОСИ создали в 124 домах в Мангистау


План по созданию ОСИ не выполнен только в Актау, где из 89 домов ОСИ созданы в 70, а количество простых товариществ составляет 435, или 53,4 процента.

Как подчеркнул заместитель акима региона Бекбол Орынбасаров, по этому вопросу нужно активизировать разъяснительную работу среди населения.

Он поручил акимам городов и районов оперативно завершить работу по переходу на данную форму управления, обеспечить выполнение запланированных ремонтных работ на социальных объектах и в жилых домах не позднее 1 октября 2022 года.

Ранее руководитель городской жилищной инспекции Нурадин Кучербаев ответил, что будет с домом, если жители не зарегистрируют объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ).



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