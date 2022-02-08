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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 1198

Акимат Актау: «Без создания жителями ОСИ или ПТ дома останутся бесхозными»

Что будет с домом, если жители не зарегистрируют объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ)? Чем будут заниматься нынешние КСК и ЖЭКи? Какие документы необходимо собрать, чтобы создать ОСИ? На эти вопросы ответил руководитель городской жилищной инспекции Нурадин Кучербаев.

Иллюстративное фото
В городском отделе жилищной инспекции напомнили жителям Актау, что с 1 июля 2022 года управляющие компании, ПКСК и ЖЭКи перестанут обслуживать жилые дома.

- Жильцы каждого дома должны будут в обязательном порядке создать свой орган управления – объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ). Правовых мер за отказ или несвоевременную регистрацию не предусмотрено, но собственники должны осознавать риск, если жильцы не перейдут на новую форму управления, дома останутся бесхозными. До 1 июля 2022 года все старые формы управления – кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы должны предоставить вновь созданным объединениям собственников имущества или простым товариществам все технические, финансовые и другие документы, а также их работа должна быть приостановлена в законодательном порядке, - рассказал руководитель городской жилищной инспекции Нурадин Кучербаев.

По данным городской жилищной инспекции, на сегодняшний день в Актау создано всего 57 ОСИ.

По словам Нурадина Кучербаева, основной причиной, по которой горожане не спешат брать управление в свои руки, является безынициативность и страх ответственности.

- Большой плюс ОСИ состоит в том, что он объединяет только собственников квартир и нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома. В нем нет посторонних людей. Собственники квартир будут сами принимать решения касательно ремонта дома, будут видеть прозрачность поступления и расходования средств. Они сами будут решать, какие работы производить и какие услуги получать. У жильцов будет возможность через председателя ОСИ и совета дома, выбранных среди собственников квартир, самим управлять своим домом, - сказал Нурадин Кучербаев.

Что такое объединение собственников имущества и простое товарищество?
Объединение собственников имущества (ОСИ) – это юридическое лицо (некоммерческая организация), созданное владельцами квартир и нежилых помещений одного дома. ОСИ должно быть зарегистрировано в департаменте юстиции и иметь свой устав.
Простое товарищество (ПТ) – совместное управление и содержание дома всеми собственниками общедомового имущества на основе гражданского договора. Регистрации и устава не требует. Жильцы дома могут выбрать доверенное лицо, которое будет действовать на основании доверенности, выданной владельцами квартир.

Функции ОСИ и ПТ:
- управление домом;
- финансирование содержания дома;
- обеспечение сохранности общедомового имущества;
- заключение договора на оказание услуг с обслуживающими компаниями.

Чем отличается ОСИ от ПТ?
- Объединение собственников имущества – это юридическое лицо (некоммерческая организация), созданное владельцами квартир и нежилых помещений одного дома. ОСИ должно быть зарегистрировано в департаменте юстиции и иметь свой устав. Для создания ОСИ необходимо согласие более половины участников общего собрания или опроса, то есть не менее 51 процента всех собственников квартир. Простое товарищество - это не юридическое лицо. Жильцы дома могут выбрать доверенное лицо, которое будет действовать на основании доверенности, выданной владельцами квартир. Для создания ПТ необходимо согласие 100 процентов жильцов дома. Каждый из них должен дать доверенность и подписать договор о совместной деятельности, - отметил Нурадин Кучербаев.

Чем будут заниматься нынешние КСК и ЖЭКи?
- Нынешние КСК могут стать сервисными компаниями и предлагать ОСИ свои услуги. Созданные ОСИ будут решать, заключать с ними договор или нет. Жильцы будут заключать договоры с подрядчиками, коммунальными службами и контролировать объемы выполненных работ и их оплату, - отметил Нурадин Кучербаев.

Что необходимо собственникам квартир для регистрации ОСИ?
- инициировать и провести собрание о создании ОСИ;
- избрать из состава собственников председателя ОСИ и совет дома;
- избрать из состава собственников ревизионную комиссию;
- утвердить устав ОСИ;
- подать документы о регистрации ОСИ в ЦОН.

Какие документы необходимы для регистрации ОСИ?
- заявление по форме;
- протокол (с листами голосования);
- устав (или типовой устав) - два экземпляра - на государственном и два - на русском языках;
- государственная пошлина (1 МРП)».

Чем будет заниматься председатель ОСИ и совет директоров?
Председатель ОСИ избирается жителями на один год, через год они могут его переизбрать.
Председатель выполняет следующие функции:
- открывает текущий (для зачисления денег по расходам на текущее управление объектом кондоминиума и его содержание) и сберегательный (для накопления денег на капитальный ремонт общедомового имущества) счета в банках второго уровня;
- формирует список жильцов и собственников нежилых помещений, заключает договоры с подрядчиками;
- исполняет решения жильцов;
- размещает информацию о принятых собранием и советом дома решениях в общедоступных местах;
- следит за исполнением обязанностей жильцов и подрядчиков;
- представляет отчеты за месяц и за год жильцам на собраниях;
- выполняет иные функции, связанные с управлением и содержанием общего имущества.

Размер оплаты труда председателю ОСИ согласовывается на собрании всеми собственниками многоквартирного жилого дома.
Совет дома рассматривает ежемесячные и ежегодные отчеты по управлению домом и содержанию общего имущества, организует общие собрания собственников квартир, оформляет соответствующие протоколы.
Задача совета дома - осуществлять контроль за деятельностью ОСИ или доверенного лица простого товарищества. Состав избирается на три года.

Нужно ли будет платить ОСИ налоги?
- Нет, так как ОСИ - это некоммерческая организация. Взносы жителей на содержание дома не облагаются налогами, - отметил Нурадин Кучербаев.

Консультации по созданию ОСИ можно получить:
- в городской жилищной инспекции, 4 микрорайон, городской акимат (сервисный центр);
- в «Доме молодежи», 6 микрорайон, здание №18;
- также консультации можно получить по адресу: 6 микрорайон, 4 дом, кв. № 100 (офис ОО «Арман») и 22 микрорайон, 5А дом, офис №0 (ПКСК «Максат-2»).

Ранее мы рассказывали, каким образом будет сформирован тариф на содержание общего имущества и сколько жильцы будут платить в ОСИ.

Акимат Актау: «Без создания жителями ОСИ или ПТ дома останутся бесхозными»






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Комментарии ( 4 )

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Знакомый (Посетители) Сегодня, 11:22
сделайте капитальный ремонт дома , а потом только можно только что там говорить про ОСИ, а так кому нужен изношенный гемор в виде затоплееных подвалов, пробитой проводки, разваливающихся подъездов...понятно, нужно эти заботы перекинуть на жителей домов что бы сидеть и делать вид что мы не причём, это вы сами должны собирать деньги ремонтировать и прочее...
 
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Tankushka (Посетители) Сегодня, 11:20
Жесть! Я в шоке! Не хочу никакой ОСИ! Нет ни времени, ни сил, ни жилания на какие-то выборы управдома ходить! Хочу ЖЭК!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • montgomery
  • elek
  • Tankushka
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 10:44
Петлю затягивают на шее простого народа гады angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ютюз
  • leo529
  • montgomery
  • elek
  • Tankushka
 bekenova (Посетители) Сегодня, 10:25
Нужно ли будет платить ОСИ налоги?
- Нет, так как ОСИ - это некоммерческая организация. Взносы жителей на содержание дома не облагаются налогами, - отметил Нурадин Кучербаев. неправда, мы создали ОСИ и платим налоги, так как с денег на содержание домов выдаем зпл охранникам, дворникам, электрикам, сантехникам. И плюс все отчеты в стат управление и налоговую. И документы на ОСИ очень долго (3 месяца) и трудно делаются, Департамент Юстиции никакой помощи не оказывает.
 
 

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