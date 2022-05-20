В Актау водитель внедорожника заехал на побережье и застрял в море

В редакцию прислали видео с побережья Актау. На кадрах видно, как водитель внедорожника марки Lexus заехал на пляж и застрял там прямо у кромки моря.Автомобиль пытались вытащить с помощью троса и другого внедорожника, но безуспешно. Вызволить машину из песка помог фронтальный погрузчик.Где было снято видео, не сообщается. Также непонятно, для чего и зачем водитель внедорожника заехал на побережье моря.