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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:49

Просмотров: 512

Пять человек оштрафовали в Актау за сжигание мусора

Жителей Актау могут привлечь к административной ответственности по статье 336 Кодекса об Административных Правонарушениях РК за сжигание мусора. Размер штрафа составляет 20 МРП или 61 260 тенге. Об этом сообщил старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау Есен Борашев.

Иллюстративное фото из открытых источников
Есен Борашев отметил, что летний период отдыха -это период повышенной опасности возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Управление по чрезвычайным ситуациям города Актау напоминает жителям и гостям города, что за сжигание бытовых отходов (мусора и тары) на территории населенного пункта предусмотрено наказание согласно по статье 336 КоАП РК (Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов).

Пять человек оштрафовали в Актау за сжигание мусора


- Так, физическим лицам за указанные действия грозит наказание в виде штрафа в размере 20 МРП, или 61 260 тенге, должностным – 50 МРП, или 153 150 тенге, для малого бизнеса и некоммерческих организаций – 200 МРП, или 612 600 тенге, для среднего бизнеса - 300 МРП, или 918900 тенге, и для крупного – 500 МРП, или 1 531 500 тенге, - рассказал Есен Борашев.

С начало года за сжигание мусора сотрудники по ЧС города привлекли к ответственности пятерых жителей Актау на сумму 153 150 тенге.



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