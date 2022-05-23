Пять человек оштрафовали в Актау за сжигание мусора

Есен Борашев отметил, что летний период отдыха -это период повышенной опасности возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.Управление по чрезвычайным ситуациям города Актау напоминает жителям и гостям города, что за сжигание бытовых отходов (мусора и тары) на территории населенного пункта предусмотрено наказание согласно по статье 336 КоАП РК (Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов).- Так, физическим лицам за указанные действия грозит наказание в виде штрафа в размере 20 МРП, или 61 260 тенге, должностным – 50 МРП, или 153 150 тенге, для малого бизнеса и некоммерческих организаций – 200 МРП, или 612 600 тенге, для среднего бизнеса - 300 МРП, или 918900 тенге, и для крупного – 500 МРП, или 1 531 500 тенге, - рассказал Есен Борашев.С начало года за сжигание мусора сотрудники по ЧС города привлекли к ответственности пятерых жителей Актау на сумму 153 150 тенге.