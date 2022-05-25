В Актау без перемен! Горожане возмущены отсутствием полива и озеленительных работ в микрорайонах

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Жители Актау возмущены состоянием зелёного фонда внутри микрорайонов. Деревья не окапывались, графика полива и название организации, которая будет этим заниматься, добиться невозможно.
— У нас же регион совсем засушливый! Чиновники думают, раз дождь прошёл, можно не готовиться к жаре и ничего не поливать? Так это всё высохнет сразу! Кто этим будет заниматься? Где графики полива? Деревья не окапывают, траву выдирают, а ведь она своими корнями пыль удерживает. А они всё повырывали с плодородной почвой. Сухостой спиливать начали, хоть какая-то радость,— рассказал Ернар Сахарбаев, житель города.
Напомним, глава региона Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении областного центра. На сегодняшний день власти города Актау ведут работы по передаче сферы озеленения города Актау в государственно-частное партнёрство.
Редакция ожидает комментарий городского акимата об организации поливочного сезона в Актау.
— У нас же регион совсем засушливый! Чиновники думают, раз дождь прошёл, можно не готовиться к жаре и ничего не поливать? Так это всё высохнет сразу! Кто этим будет заниматься? Где графики полива? Деревья не окапывают, траву выдирают, а ведь она своими корнями пыль удерживает. А они всё повырывали с плодородной почвой. Сухостой спиливать начали, хоть какая-то радость,— рассказал Ернар Сахарбаев, житель города.
Напомним, глава региона Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении областного центра. На сегодняшний день власти города Актау ведут работы по передаче сферы озеленения города Актау в государственно-частное партнёрство.
Редакция ожидает комментарий городского акимата об организации поливочного сезона в Актау.
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