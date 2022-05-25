Видео с кортежами выпускников на дорогах Жанаозена появились в Сети

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Выпускники устраивали небезопасную езду по дорогам Жанаозена и за его пределами.
Пользователи в соцсетях размещают видео с кортежами выпускников, которые, в основном, состояли из элитных внедорожников.
Напомним, видео с разъезжавшими по дорогам Актау выпускниками делятся пользователи в социальных сетях.
Пользователи в соцсетях размещают видео с кортежами выпускников, которые, в основном, состояли из элитных внедорожников.
Напомним, видео с разъезжавшими по дорогам Актау выпускниками делятся пользователи в социальных сетях.