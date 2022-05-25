Бастовавшие в Жанаозене заявляют о преследованиях со стороны руководства

Начало забастовки 28 апреля

Пятый день забастовки рабочих ТОО «Tenge Oil & Gas»

13-ый день забастовки рабочих

Обращение работников от 24 мая

- Мы предупреждаем, если преследования не прекратятся, мы будем протестовать, - заявили работники ТОО «Tenge Oil & Gas».

По словам рабочих, они вышли на забастовку 28 апреля. Они требовали приравнять зарплату работников ТОО «Tenge Oil & Gas» к зарплате сотрудников АО «Озенмунайгаз», также выплаты за вредность на производстве, сверхурочные, повышения 13-ой зарплаты, улучшения питания и санитарных условий.Забастовка продлилась 22 дня.По решению суда, как говорят работники ТОО «Tenge Oil & Gas», они вышли на работу. Однако, со стороны руководства компании начались гонения и преследования активных участников забастовки. Требования рабочих так и не были выполнены.