Мертвого тюленя обнаружил житель Актау на Каспии

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Тушка мертвого тюленя обнаружена была вчера, 26 мая, в 15 метрах от водоканала «Шора».
- Видно, что животное разложено. У него уже нет хвоста. Сложно догадаться о причинах гибели, если даже специалисты не могут выяснить, – рассказал мужчина.
Напомним, на побережье Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей.
- Видно, что животное разложено. У него уже нет хвоста. Сложно догадаться о причинах гибели, если даже специалисты не могут выяснить, – рассказал мужчина.
Напомним, на побережье Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей.
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