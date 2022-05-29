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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:07

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Разбитый асфальт в центре Актау в третий раз пообещали восстановить

Из-за ремонта трубопровода у дома № 7 в 11 микрорайоне рабочие разрушили асфальт в прошлом году, но так его и не восстановили.

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
По словам жильцов дома №7 в 11 микрорайоне, обещания коммунальщиков остались невыполненными. По сегодняшний день, 29 мая, никаких восстановительных работ на придомовой территории так и не проведено.

- Наш асфальт добивают машины. А нам остаётся только ждать, и неизвестно ещё сколько, - возмутилась местная жительница Актоты.


Разбитый асфальт в центре Актау в третий раз пообещали восстановить


В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что они подписали договор на закуп асфальта.

- Асфальтирование начнётся на следующей неделе. Будет составлен график. Основной упор пока мы будем делать на заезды и выезды из микрорайонов, а после уже приступим к внутримикрорайонному асфальтированию, - заверили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».


Новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне перед домом №7 в конце октября 2021 года.

В начале ноября в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» пообещали восстановить его за неделю.

Спустя четыре месяца от жильцов поступила очередная жалоба на бездействие коммунальщиков. На тот раз в «Каспий жылу, су арнасы» сослались на закон о государственных закупках.




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