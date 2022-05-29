Разбитый асфальт в центре Актау в третий раз пообещали восстановить

- Наш асфальт добивают машины. А нам остаётся только ждать, и неизвестно ещё сколько, - возмутилась местная жительница Актоты.

- Асфальтирование начнётся на следующей неделе. Будет составлен график. Основной упор пока мы будем делать на заезды и выезды из микрорайонов, а после уже приступим к внутримикрорайонному асфальтированию, - заверили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».