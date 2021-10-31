Новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне Актау

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
Люди возмущены действиями коммунальщиков.
На прошлой неделе, как говорят жильцы дома №7, перед домом вели работы по замене трубопровода работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы». После их завершения асфальт не был восстановлен.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
На прошлой неделе, как говорят жильцы дома №7, перед домом вели работы по замене трубопровода работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы». После их завершения асфальт не был восстановлен.
- Асфальт сравняли с землёй. Грязь теперь будет во время осадков. В прошлом году ведь только положили свежий. Кто теперь будет его восстанавливать? Нам снова ждать 10 лет своей очереди? Просто-напросто обидно, - возмущены жители.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
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