Новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне Актау

- Асфальт сравняли с землёй. Грязь теперь будет во время осадков. В прошлом году ведь только положили свежий. Кто теперь будет его восстанавливать? Нам снова ждать 10 лет своей очереди? Просто-напросто обидно, - возмущены жители.

Люди возмущены действиями коммунальщиков.На прошлой неделе, как говорят жильцы дома №7, перед домом вели работы по замене трубопровода работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы». После их завершения асфальт не был восстановлен.Lada.kz ожидает официальный комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».