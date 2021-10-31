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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 396

Новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне Актау

Жители 11 микрорайона несколько лет ждали асфальтирования участка перед домом № 7. Покрытие в итоге было уложено в конце прошлого года. На этой неделе на придомовой территории ремонтные работы провели сотрудники «КЖСА». После их окончания ямы засыпали песком, но асфальтное покрытие так и не было восстановлено.

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
Люди возмущены действиями коммунальщиков.

Новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне Актау


На прошлой неделе, как говорят жильцы дома №7, перед домом вели работы по замене трубопровода работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы». После их завершения асфальт не был восстановлен.

Новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне Актау


- Асфальт сравняли с землёй. Грязь теперь будет во время осадков. В прошлом году ведь только положили свежий. Кто теперь будет его восстанавливать? Нам снова ждать 10 лет своей очереди? Просто-напросто обидно, - возмущены жители.


Новый асфальт оказался разрушен после ремонтных работ в 11 микрорайоне Актау


Lada.kz ожидает официальный комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



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