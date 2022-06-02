FlyArystan приостановил полёты из Актау в Прагу

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За купленные билеты пассажирам, как сообщает издание, вернут деньги.
- С сожалением сообщаем о приостановке рейсов Актау – Прага – Актау в связи с производственными обстоятельствами, включая неожиданное увеличение расходов, вызванное дополнительным расстоянием, необходимым для выполнения рейса, - сообщает источник.
- С сожалением сообщаем о приостановке рейсов Актау – Прага – Актау в связи с производственными обстоятельствами, включая неожиданное увеличение расходов, вызванное дополнительным расстоянием, необходимым для выполнения рейса, - сообщает источник.
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