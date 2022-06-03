Дорожные неровности начнут устанавливать в микрорайонах Актау

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Работы по установке «лежачих полицейских» намечены на 10 июня. Конкурс на проведение данных работ выиграл ИП «Мурадимов».
- Сумма договора составила 13 788 444 тенге. Предприниматель сначала отказался брать на себя эти работы, так как его не устроила сумма, но в этом случае мы должны были подать в суд и признать организацию недобросовестным поставщиком услуг. В конечном итоге он согласился выполнить работу по установке искусственных неровностей. Они уже заказаны из Алматы, – сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау.
Чем занимается данное ИП в Шымкенте (ИП зарегистрировано там) и окончание срока работ, в акимате Актау не назвали.
Со списком мест, где будут установлены «лежачие полицейские» можно ознакомиться здесь.
- Сумма договора составила 13 788 444 тенге. Предприниматель сначала отказался брать на себя эти работы, так как его не устроила сумма, но в этом случае мы должны были подать в суд и признать организацию недобросовестным поставщиком услуг. В конечном итоге он согласился выполнить работу по установке искусственных неровностей. Они уже заказаны из Алматы, – сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау.
Чем занимается данное ИП в Шымкенте (ИП зарегистрировано там) и окончание срока работ, в акимате Актау не назвали.
Со списком мест, где будут установлены «лежачие полицейские» можно ознакомиться здесь.