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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 296

В Мангистау представители банков рассказали о реализации программы льготного автокредитования

Кредиты под четыре процента годовых на покупку автомобилей выдают пять банков. Они провели корпоративные процедуры, а также заключили договоры с фондом развития промышленности. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Под льготную программу официально попали авто отечественной сборки. Это KIA-Cerato, К5 Rio, Soul, Sportage, Seltos, Hyundai – Accent, Creta, Tucson, Elantra, Sonata, Chevrolet – Damas DLX, Nexia, Cobalt, Malibu, Trailblazer, Equinox, Tracker, Niva, в этом списке также LADA Granta, XRay, Vesta, Largus и др. Можно выбрать модели, цена которых не превышает 15 миллионов тенге.

- Банк выдаёт кредит до 10 миллионов тенге, а остальную сумму в качестве первоначального взноса из своего кармана доплачивает покупатель. Основное же требование - платёжеспособность. У претендента, подавшего заявку на автокредит, должны быть регулярные перечисления пенсионных взносов за последние шесть месяцев. Помимо этого, доходы должны быть не менее чем на 50 процентов выше ежемесячных расходов, - пояснил Адайбек Кожаев, руководитель отдела розничного бизнеса филиала АО «Народный Банк Казахстана».

Заместитель руководителя филиала АО «Форте Банк» Айгуль Сисембаева добавила, что срок кредита составляет от двух до семи лет.

- Клиенты самостоятельно оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог автотранспорта. Для этого можно обратиться в ЦОН или в частную компанию. Обычно сроки страховки составляют от года до пяти лет, лучшим вариантом видится срок в пять лет, - говорит Айгуль Сисембаева.

На брифинге главный специалист отдела автокредитования филиала АО «Банк Центр Кредит» Абдигани Кадырбаев проинформировал о реализованных через данный банк транспортных средствах.

- По программе льготного автотранспорта под четыре процента от АО «Банк Центр Кредит» владельцами новых авто стали 75 жителей Мангистауской области. Всего за две недели в РК было реализовано 1188 автомобилей на льготных условиях (общая стоимость 8,6 миллиарда тенге), по промежуточным подсчётам Фонда развития промышленности с 16 по 30 мая было выдано 773 автомобиля, больше всего банком «ЦентрКредит». В частности, 617 проданных автомобилей были изготовлены специалистами завода «СарыаркаАвтоПром», - рассказал Абдигани Кадырбаев.

Филиалом АО «Народный Банк Казахстана» заявки на получение транспорта одобрены 26-ти гражданам, из них 18 сейчас оформляют документы. Через филиал АО «Форте Банк» автомобиль получили два человека.

Представители банков на брифинге дополнили, что основная цель программы заключается в поддержке отечественной продукции.

Так, всего на льготные автокредиты Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует направить 250 миллиардов тенге на кредитование до 2027 года: 150 миллиардов из госбюджета и ещё 100 миллиардов - из средств, собранных в виде утильсбора «Оператором РОП».



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Комментарии ( 1 )

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  • Дизель
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  • alixah
 Orion (Посетители) Сегодня, 19:09
Помимо этого, доходы должны быть не менее чем на 50 процентов выше ежемесячных расходов

Государство поможет поднять доходы до нужного уровня?
Автомобили когда завезёте?
 
 

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