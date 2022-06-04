Крупную партию контрафактного алкоголя обнаружили в пригороде Актау

Крупная партия поддельной алкогольной продукции выявлена сотрудниками департамента государственных доходов совместно с областным департаментом экономических расследований.В одном из складских помещений Мунайлинского района обнаружен факт незаконного хранения алкоголя с сомнительными учетно-контрольными марками в количестве 3176 бутылок.Предварительно установлено, что физическое лицо без соответствующих разрешительных документов продавало алкоголь по всей Мангистауской области. Вся продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации.Устанавливаются поставщики и фактические собственники, а также места производства и сбыта.Незаконная реализация подакцизной продукции, как отметили в ведомстве, наносит значительный ущерб государству и законопорядочным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот подакцизного товара, а также может нанести существенный вред здоровью населения.По всем интересующим вопросам, а также по имеющимся фактам незаконной реализации подакцизных товаров жители региона могут обращаться в департамент государственных доходов в 31Б микрорайоне, в здание №35.