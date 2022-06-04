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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 1255

Крупную партию контрафактного алкоголя обнаружили в пригороде Актау

Данная продукция реализовывалась по всему региону, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

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Крупная партия поддельной алкогольной продукции выявлена сотрудниками департамента государственных доходов совместно с областным департаментом экономических расследований.

В одном из складских помещений Мунайлинского района обнаружен факт незаконного хранения алкоголя с сомнительными учетно-контрольными марками в количестве 3176 бутылок.

Предварительно установлено, что физическое лицо без соответствующих разрешительных документов продавало алкоголь по всей Мангистауской области. Вся продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

Устанавливаются поставщики и фактические собственники, а также места производства и сбыта.

Незаконная реализация подакцизной продукции, как отметили в ведомстве, наносит значительный ущерб государству и законопорядочным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот подакцизного товара, а также может нанести существенный вред здоровью населения.

По всем интересующим вопросам, а также по имеющимся фактам незаконной реализации подакцизных товаров жители региона могут обращаться в департамент государственных доходов в 31Б микрорайоне, в здание №35.

Телефон для справок: (7292) 30-13-10 (добавочный 1104).




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