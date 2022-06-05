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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:05

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Чиновники «взялись» за кафе после жалоб жителей Актау

После жалобы жителей на владельца кафе у жилого дома сотрудники городского акимата провели разъяснительную работу с предпринимателем.

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Хозяину прилегающему к дому №7 в 11 микрорайоне кафе «Тезтағам» направлено письменное уведомление. Также с ним проведена разъяснительная работа. Руководствуясь подпунктом 16 пункта 1 статьи 31 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении», чиновники попросили провести благоустройство, озеленение, уборку мусора, сухостоя, сорняков и посторонних предметов.

- Благоустройство играет важную роль в формировании комфортной городской среды и улучшает облик областного центра. Существенная роль в этом отводится представителям бизнес сообществ. Кроме получения прибыли субъекты предпринимательства должны понимать и социальную ответственность перед государством и населением, - отметил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Актау Тилеген Едигеев.


Работа по очистке и уборке собственной территории и прилегающих к объектам малого и среднего бизнеса обеспечивают владельцы данных объектов, а также за «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов» предусмотрена мера наказания административного характера по статье 505 КоАП РК. Максимальный штраф за данное нарушение составляет 300 МРП.

Так как территория является придомовой, как подчеркнули в акимате, жители могут обратиться в полицию, либо через обслуживающую компанию (КСК, ЖЭК, ОСИ).

Актауский отдел предпринимательства и сельского хозяйства также направил письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.

Напомним, на этой неделе свои претензии выражали жильцы дома №7.




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