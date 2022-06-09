Полицейские Мангистау выявили 90 нарушений во время акции «Браконьер»

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ОПМ «Браконьер-22» проводился на территории Мангистауской области с 1 по 31 мая.



- В ходе мероприятия для выявления правонарушений были организованы пять групп из сотрудников природоохранной полиции, специального отряда быстрого реагирования, а также батальона и роты патрульной полиции. Всего в результате выявлено 90 нарушений, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



Из них за нарушение правил рыболовства в отношении 74 лиц составлены протоколы в соответствии со статьёй - Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных, 13 лиц привлечены к уголовной ответственности по статье - Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. В отношении ещё троих возбуждено уголовное дело по статье - Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений.



У нарушителей природоохранного законодательства изъято 1099 килограммов рыбы осетровых пород и 46 килограммов мелкой рыбы, масло и кожа тюленя. Также изъято 500 метров рыболовных снастей, лодка типа «байда» и два куска резиновой лодки.



- Государственный ущерб от лиц, занимающихся незаконной перевозкой, реализацией рыбы, будет взыскан после вынесения решения суда по каждому делу. В свою очередь, мангистауские полицейские предупреждают, что незаконный лов и сбыт рыбы строго запрещены и что за это предусмотрена ответственность по статьям административного, уголовного кодексов, – добавили в пресс-службе ДП Мангистауской области.