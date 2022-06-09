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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:05

Просмотров: 555

Жительница Актау возмутилась работой автобуса до Тёплого пляжа

Жительницу Актау возмутило отсутствие ранее объявленного маршрутного автобуса до Тёплого пляжа. По её словам, обещание было выполнено лишь на словах.

Фото из архива lada.kz
По словам женщины, чиновники обещали наладить маршрут № 6 до Тёплого пляжа, но не выполнили обещания.

- В графике было написано, что ездить он будет до 19:00 часов. Позавчера в приложении «Инфобус» видела, как он двигается со стороны одной из баз отдыха в город. Доехал до конечной остановки и остановился. Какой график у него? - говорит жительница Актау.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали ситуацию, сообщив, что транспорт ходит до 22:00.

- Вчера, 8 июня, перевозчик временно приостановил движение автобуса около 22:00. Так как на протяжении месяца с утра людей нет, решили пересмотреть график маршрута. Из-за отсутствия пассажиров, теперь вместо 07:00 часов он будет выезжать около 09:00 часов. Путь до базы «Три оф лайф» займёт около часа. Далее он будет направляться в сторону города. До вечера он будет делать три рейса. Через месяц при необходимости количество рейсов будет увеличено, – сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.

Ранее чиновники заявили о запуске нового маршрута до Тёплого пляжа.



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