Жительница Актау возмутилась работой автобуса до Тёплого пляжа

Фото из архива lada.kz
По словам женщины, чиновники обещали наладить маршрут № 6 до Тёплого пляжа, но не выполнили обещания.
- В графике было написано, что ездить он будет до 19:00 часов. Позавчера в приложении «Инфобус» видела, как он двигается со стороны одной из баз отдыха в город. Доехал до конечной остановки и остановился. Какой график у него? - говорит жительница Актау.
В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали ситуацию, сообщив, что транспорт ходит до 22:00.
- Вчера, 8 июня, перевозчик временно приостановил движение автобуса около 22:00. Так как на протяжении месяца с утра людей нет, решили пересмотреть график маршрута. Из-за отсутствия пассажиров, теперь вместо 07:00 часов он будет выезжать около 09:00 часов. Путь до базы «Три оф лайф» займёт около часа. Далее он будет направляться в сторону города. До вечера он будет делать три рейса. Через месяц при необходимости количество рейсов будет увеличено, – сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.
Ранее чиновники заявили о запуске нового маршрута до Тёплого пляжа.
- В графике было написано, что ездить он будет до 19:00 часов. Позавчера в приложении «Инфобус» видела, как он двигается со стороны одной из баз отдыха в город. Доехал до конечной остановки и остановился. Какой график у него? - говорит жительница Актау.
В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали ситуацию, сообщив, что транспорт ходит до 22:00.
- Вчера, 8 июня, перевозчик временно приостановил движение автобуса около 22:00. Так как на протяжении месяца с утра людей нет, решили пересмотреть график маршрута. Из-за отсутствия пассажиров, теперь вместо 07:00 часов он будет выезжать около 09:00 часов. Путь до базы «Три оф лайф» займёт около часа. Далее он будет направляться в сторону города. До вечера он будет делать три рейса. Через месяц при необходимости количество рейсов будет увеличено, – сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.
Ранее чиновники заявили о запуске нового маршрута до Тёплого пляжа.
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