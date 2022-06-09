КЖСА и акимат: Информация о подаче питьевой воды в Актау по графику – фейк

В социальных сетях распространяется информация о том, что питьевая вода будет подаваться по графику. В ГКП «КЖСА» эту информацию корреспонденту сайта опровергли.- Если бы мы подавали воду по графику, её бы не было во многих домах, но она есть. Существует проблема с давлением, но она в связи с ремонтными работами на ДОУ-9 (дистилляционная опреснительная установка) на ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже решается. Сейчас оборудование готовится к запуску, и к выходным ситуация с водой стабилизируется, – сообщили в акимате Мангистауской области.