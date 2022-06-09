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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 715

КЖСА и акимат: Информация о подаче питьевой воды в Актау по графику – фейк

В ГКП «КЖСА» и акимате Мангистауской области сообщили, что информация о подаче воды по графику не соответствует действительности

Фото из открытых источников
В социальных сетях распространяется информация о том, что питьевая вода будет подаваться по графику. В ГКП «КЖСА» эту информацию корреспонденту сайта опровергли.

КЖСА и акимат: Информация о подаче питьевой воды в Актау по графику – фейк


- Если бы мы подавали воду по графику, её бы не было во многих домах, но она есть. Существует проблема с давлением, но она в связи с ремонтными работами на ДОУ-9 (дистилляционная опреснительная установка) на ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже решается. Сейчас оборудование готовится к запуску, и к выходным ситуация с водой стабилизируется, – сообщили в акимате Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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  • ddd888
  • almaty2018
  • Papirosso
 ak12 (Посетители) Сегодня, 17:18
Цитата: Имярек
А еще скоро приедут "туристы" и начнутся и начнутся перебои с электоэнергией.

Если бы только с электроэнергией.А то эти кровожадные отдыхающие будут сжигать весь автогаз, выпивать всю воду(которой собирались поливать деревья), мусорить возле домов, и еще много не решеных проблем, повесит на них наш акимат.
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 17:03
Зато у них (чинушей) все, везде и всегда течет devil , как бы они не под давились бы этим beer2
 
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  • babe
  • Василий Кравчук
  • Adai11
  • синдбад
  • ddd888
  • almaty2018
  • Papirosso
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:50
У нас сушествует проблема в работе ёкимата
Почему ёкимат начинает решать проблемы по мере их появления? Чинуш наших даже жизнь не учит ни чему! 7-10 лет назад уже было понятно при планировании новых мкр. что будет рости потребность в питьевой воде...
А еще скоро приедут "туристы" и начнутся и начнутся перебои с электоэнергией.

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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