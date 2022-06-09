В многоэтажках Актау обновляют лифты

Фото из открытых источников
В Актау в этом году лифты обещают обновить по адресам:
- 9-22
- 13-1 а
- 27-67
- 5-3, 14 и 22
- 11-6 а и 8 б
- 29-24
-Ремонт лифтов будет производить ТОО «Лифтек», выигравшая конкурс по государственным закупкам. Работы по реконструкции лифтов уже начались, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.
В 2022 году в городе были обновлены лифты в 15 жилых домах. Всего их в Актау 623.
- 9-22
- 13-1 а
- 27-67
- 5-3, 14 и 22
- 11-6 а и 8 б
- 29-24
-Ремонт лифтов будет производить ТОО «Лифтек», выигравшая конкурс по государственным закупкам. Работы по реконструкции лифтов уже начались, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.
В 2022 году в городе были обновлены лифты в 15 жилых домах. Всего их в Актау 623.
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