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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 08:42

Просмотров: 238

В Каракиянском районе завершился чемпионат «World Skills Kazakhstan»

Региональный этап VII республиканского чемпионата профессионального мастерства был организован 6-7 июня в центре компетенций на базе Каракиянского профессионального колледжа. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
На региональном чемпионате специалисты, востребованные на рынке труда, старались стать лучшими в своей сфере, а именно, в техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей, покраске автомашин и кузовном ремонте.

В Каракиянском районе завершился чемпионат «World Skills Kazakhstan»


- В этих трёх компетенциях проявили себя 16 студентов, шестеро из которых учатся в Каракиянском профессиональном колледже, а остальные приехали из других населённых пунктов области. В их числе студенты Yessenov University, Жанаозенского политехнического колледжа, Тупкараганского гуманитарно-технического колледжа и других учебных заведений региона, – сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Отмечено, что чемпионат даёт возможность студентам проявить себя, показать свои способности потенциальным работодателям.
В Каракиянском районе завершился чемпионат «World Skills Kazakhstan»


- Победители пока не выявлены, но очевидно, что неплохо себя зарекомендовали местные студенты. У них есть хорошие возможности совершенствоваться в Центре компетенций при Каракиянском профколледже, оснащённом современным оборудованием в области автомобильного транспорта. Именно поэтому все чемпионаты в этой области проводятся в Каракиянском колледже, - подчеркнул директор этого учебного заведения Далабай Бекмаганбетов.

Церемония закрытия чемпионата состоится 10 июня, тогда же и наградят победителей, которые будут представлять Мангистау на республиканском чемпионате «World Skills Kazakhstan».



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