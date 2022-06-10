В Каракиянском районе завершился чемпионат «World Skills Kazakhstan»

На региональном чемпионате специалисты, востребованные на рынке труда, старались стать лучшими в своей сфере, а именно, в техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей, покраске автомашин и кузовном ремонте.- В этих трёх компетенциях проявили себя 16 студентов, шестеро из которых учатся в Каракиянском профессиональном колледже, а остальные приехали из других населённых пунктов области. В их числе студенты Yessenov University, Жанаозенского политехнического колледжа, Тупкараганского гуманитарно-технического колледжа и других учебных заведений региона, – сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.Отмечено, что чемпионат даёт возможность студентам проявить себя, показать свои способности потенциальным работодателям.- Победители пока не выявлены, но очевидно, что неплохо себя зарекомендовали местные студенты. У них есть хорошие возможности совершенствоваться в Центре компетенций при Каракиянском профколледже, оснащённом современным оборудованием в области автомобильного транспорта. Именно поэтому все чемпионаты в этой области проводятся в Каракиянском колледже, - подчеркнул директор этого учебного заведения Далабай Бекмаганбетов.Церемония закрытия чемпионата состоится 10 июня, тогда же и наградят победителей, которые будут представлять Мангистау на республиканском чемпионате «World Skills Kazakhstan».