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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 08:41

Просмотров: 287

В Мангистау с помощью камер видеонаблюдения раскрыто более 100 преступлений

С начала года операторами «102» Центра оперативного управления (ЦОУ) полиции Актау и Жанаозена принято 104 349 тысяч телефонных звонков различного характера от граждан. Через мобильное приложение «102» поступило более 60 сообщений. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Операторами ЦОУ с начала года выявлено 17 105 административных правонарушений. К примеру, в Актау за мелкое хулиганство к административной ответственности привлечено 1 350 человек, за распитие спиртных напитков или нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 1018, в отношении 6 058 водителей составлены протоколы за нарушение правил дорожного движения.

- С помощью камер видеонаблюдения ЦОУ по области за пять месяцев раскрыто 101 преступление. Среди преступлений были выявлены такие, как кража, мелкое хулиганство, вождение в состоянии алкогольного опьянения и незаконное хранение наркотических средств. Эти устройства направлены на предупреждение преступлений, то есть защищают граждан от преступных посягательств. Законопослушный гражданин не должен бояться наружных видеокамер, наоборот, это незаменимый инструмент для выявления правонарушителей, наносящих вред обществу, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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