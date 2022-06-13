Победа бизнесмена в суде: аким Актау оплатил штраф по решению суда

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Нурдаулет Килыбай оплатил штраф, назначенный судом, после обращения актауского предпринимателя. Информацию об этом подтвердили в актауском городском акимате и Мангистауском областном суде.
-Решение суда было вынесено 2 июня, в рамках которого акиму города Актау Нурдаулету Килыбай был назначен штраф в размере 50 МРП, то есть 153 150 тенге. 13 июня штраф был оплачен в пользу государства, - прокомментировал Мухит Мукашев - судья Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области.
Ранее сообщалось о том, что бизнесмен, которому в акимате не продлевали срок аренды земельного участка, смог выиграть суд, в результате которого акима Актау привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 153 тысячи тенге.
-Решение суда было вынесено 2 июня, в рамках которого акиму города Актау Нурдаулету Килыбай был назначен штраф в размере 50 МРП, то есть 153 150 тенге. 13 июня штраф был оплачен в пользу государства, - прокомментировал Мухит Мукашев - судья Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области.
Ранее сообщалось о том, что бизнесмен, которому в акимате не продлевали срок аренды земельного участка, смог выиграть суд, в результате которого акима Актау привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 153 тысячи тенге.