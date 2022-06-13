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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 968

Победа бизнесмена в суде: аким Актау оплатил штраф по решению суда

Аким Актау Нурдаулет Килыбай оплатил штраф в размере 153 тысяч тенге, который ему назначили по решению суда. Поводом для судебных разбирательств стало обращение актауского предпринимателя. Ему незаконно отказали в продлении срока аренды земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото
Нурдаулет Килыбай оплатил штраф, назначенный судом, после обращения актауского предпринимателя. Информацию об этом подтвердили в актауском городском акимате и Мангистауском областном суде.

-Решение суда было вынесено 2 июня, в рамках которого акиму города Актау Нурдаулету Килыбай был назначен штраф в размере 50 МРП, то есть 153 150 тенге. 13 июня штраф был оплачен в пользу государства, - прокомментировал Мухит Мукашев - судья Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области.

Ранее сообщалось о том, что бизнесмен, которому в акимате не продлевали срок аренды земельного участка, смог выиграть суд, в результате которого акима Актау привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 153 тысячи тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Жуков (Посетители) Сегодня, 18:39
Вот это поворот!!!! beer2
 
 

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