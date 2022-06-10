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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 3397

Акима Актау оштрафовали на 153 тысячи тенге: бизнесмен подал в суд на градоначальника и выиграл

Поводом для судебных разбирательств стало обращение актауского предпринимателя. Ему незаконно отказали в продлении срока аренды земельного участка. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Фото из архива Lada.kz
Предприниматель из Актау, которому в акимате не продлевали срок аренды земельного участка, смог выиграть суд, в результате которого акима Актау привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 153 тысячи тенге.

Всё началось с того, что предприниматель подал в суд на акима Актау и актауский отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Суд признал, что чиновники незаконно отказывают бизнесмену в продлении срока аренды земельного участка. По решению суда, местные власти должны были принять решение о пролонгации срока аренды земельного участка, то есть принять благоприятный административный акт в пользу предпринимателя в течение одного месяца.

Однако спустя месяц после решения суда предпринимателю так и не подписали документы.

- Хотя прошло достаточное время, акимом не было исполнено решение суда, что, в свою очередь, нарушает права предпринимателя. Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечёт денежное взыскание в размере 50 МРП. Судом было вынесено определение о наложении денежного взыскания лично на акима города Актау в размере 50 МРП, что составляет 153 150 тенге. Также акиму дополнительно предоставлен 10-дневный срок для исполнения решения суда, - сообщили в Мангистауском областном суда.

Акиму следует оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение 10 дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на 10 МРП.

- Также законодательными актами предусмотрено привлечение лица к ответственности за неисполнение судебного акта, - добавили в суде.



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Комментарии ( 2 )

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Лулу (Посетители) Сегодня, 20:40
Неужели у нас акимы начнут за что то отвечать?
 
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  • alixah
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:23
спустя месяц после решения суда предпринимателю так и не подписали документы.

Ваааще оборзели! "Включили" там царьков. Ждали, пока приползёт на поклон с конвертом. А он в суд подал... А зря! Надо было совместно с антикором, с меченными купюрами, их "упаковать"! Эххх!
 
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  • alixah
 ak12 (Посетители) Сегодня, 17:45
Акиму следует оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение 10 дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на 10 МРП.

Да хоть 1000 мрп.Ему все равно.Через полив отобьёт.
 
 

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