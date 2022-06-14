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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:40

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Жертвы мошенников по автокредитам пришли к областному акимату в Актау

Несколько женщин пришли к областному акимату просить помощь у местных чиновников.

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Женщины в письменном виде предоставили обращение, в котором они написали, что их обманули, оформив на них автокредит. К данному мошенничеству, по их словам, причастны Кайрат Сулейменов, Бауыржан Бекжан и другие их сообщники.

- На данный момент наша жалоба не имеет результатов. У нас нет машин, наш кредит приостановлен на три месяца. Но что будет, если кредит не будет аннулирован, а машины не будут найдены? Мы просим представителей вышестоящих органов власти взять дело под свой контроль и проверить работу местных органов, отменить договоры займа, заключенные мошенническим путём в банке, - говорится в обращении.


В областном акимате сообщили, что данным фактом занимается полиция.

В департаменте полиции пообещали предоставить комментарий позднее.

Напомним, в прокуратуре Актау рассказали о видах мошенничества и как от них себя защитить.




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