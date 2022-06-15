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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:11

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Забастовку рабочих в Жанаозене прокомментировали в ТОО «БатысГеоФизсервис»

Чиновники и представители прокуратуры провели встречу с бастующими, сообщили в ТОО «БатысГеоФизсервис».

Кадр видео
Как сообщили в компании, с 19 мая этого года около 40 работников ТОО «БатысГеоФизсервис» организовали акцию протеста в виде отказа от выхода на работу без соответствующего уведомления о начале забастовки. Они требовали повышения заработной платы на 100 процентов.

- Учитывая финансовые возможности, ТОО «БатысГеоФизсервис» предложило повысить заработную плату рабочим на 40 процентов. Однако они отказались от предложения работодателя, требуя 70-процентного повышения заработной платы. Требования работников были рассмотрены в рамках примирительных процедур, предусмотренных действующим трудовым законодательством, где работодатель предложил работникам несколько вариантов повышения заработной платы. Несмотря на возможность достигнуть компромисса в рамках примирительных процедур, работники отказались от всех предложенных вариантов, поддерживая свои первоначальные требования. Несмотря на примирительные процедуры, акция протеста не прекращалась, руководство предприятия 1 июня подало иск в суд о признании забастовки незаконной, - говорится в сообщении ТОО «БатысГеоФизсервис».

Решением Жанаозенского городского суда от 9 июня 2022 года исковое заявление работодателя о признании забастовки незаконной удовлетворено. Забастовка признана незаконной.

- Работодатель довел до сведения работников решение суда о признании забастовки незаконной и потребовал от них прекратить незаконную акцию протеста и приступить к работе. Однако работники отказались выходить на работу, заявив, что не приступят к ней до полного удовлетворения требований. В связи с тем, что работники отказались приступать к работе и продолжили незаконную акцию протеста, работодатель в период с 11 по 13 июня в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК, был вынужден расторгнуть трудовые договоры с 24 работниками, в связи с «продолжением ими участия в забастовке после доведения до сведения работника решения суда о признании ее незаконной либо о ее приостановлении», - сообщили в компании.

Утром 14 июня перед акиматом Жанаозена собралось 30 уволенных работников, один из которых потребовал восстановить его на прежнюю работу, а остальные требовали трудоустроить их на другую постоянную работу.

Представители акимата города Жанаозен и прокуратуры встретились с гражданами и провели разъяснительную беседу.

Напомним, более ста человек бастовали у здания администрации в Жанаозене.






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