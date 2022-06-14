Забастовку устроили жители перед акиматом Жанаозена

- Мы не знаем сколько это продлится. Все намерены стоять до конца, пока не решат нашу проблему, - говорят забастовщики.

Жанаозенцы записали видеообращение к президенту

Как рассказали собравшиеся у акимата, на забастовку вышли как обычные жители Жанаозена, так и бывшие работники ТОО «БатысГеофизСервис».По словам горожан, люди страдают от безработицы. Местные власти, как они утверждают, ничего не предприняли с января этого года. Бастовавших ранее сотрудников ТОО «БатысГеофизСервис» уволили. Они от безысходности пришли на забастовку со своими семьями, так как их оставили ни с чем.К бастующим, с их слов, вышли представители администрации и полицейские. Они требовали освободить территорию. Никаких обещаний от чиновников решить их проблему люди не получили.В областном акимате пообещали предоставить комментарий.