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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 405

Забастовку устроили жители перед акиматом Жанаозена

Более ста человек бастуют у здания администрации в Жанаозене.

Кадр видео
Как рассказали собравшиеся у акимата, на забастовку вышли как обычные жители Жанаозена, так и бывшие работники ТОО «БатысГеофизСервис».

По словам горожан, люди страдают от безработицы. Местные власти, как они утверждают, ничего не предприняли с января этого года. Бастовавших ранее сотрудников ТОО «БатысГеофизСервис» уволили. Они от безысходности пришли на забастовку со своими семьями, так как их оставили ни с чем.

К бастующим, с их слов, вышли представители администрации и полицейские. Они требовали освободить территорию. Никаких обещаний от чиновников решить их проблему люди не получили.

- Мы не знаем сколько это продлится. Все намерены стоять до конца, пока не решат нашу проблему, - говорят забастовщики.


В областном акимате пообещали предоставить комментарий.



Жанаозенцы записали видеообращение к президенту





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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
  • Vohazab
 Жуков (Посетители) Сегодня, 20:19
Наверняка у всех бастующих огромные кредиты,взятые на покупку дорогих иномарок или гаджетов...
 
 

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