«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.92 KZT
  • €1 = 454.84 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 1229

ЧП на прогулочном катере в Актау: одним из спасителей мальчика оказался военный

Командир роты войсковой части 29011 ВМС, десантно-штурмового батальона морской пехоты, Агабек Макулбек оказался в числе свидетелей происшествия на прогулочном катере в Актау. Мальчик упал в воду и едва не утонул. Его спас Агабек Макулбек. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото:MANGYSTAU news
Агабек Макулбек оказался одним из спасителей мальчика, упавшего в море при попытке сесть на прогулочный катер в Актау.

- Мать ребенка просила помощи у всех, кто умеет плавать. И практически в ту же секунду в воду бросился молодой мужчина. Через некоторое время он вытащил ребенка из воды. Правда, спасательного круга или жилета молодой человек так и не дождался, да и люди не сразу отреагировали на ситуацию. Только после крика спасителя они протянули руки, чтобы помочь вытащить мальчика наружу. Позже выяснилось, что у молодого человека, бросившегося в воду за ребенком, отказала рука. Вода была слишком холодной, а глубина воды, куда упал мальчик, превышала рост его спасителя. Буквально из последних сил мужчине удалось вытолкнуть мальчика, которому на вид около восьми лет, из воды. Оказалось, что это морской пехотинец, а точнее командир роты войсковой части 29011-й ВМС, десантно-штурмового батальона морской пехоты, Агабек Макулбек, - сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Выбравшись из воды, военный первым делом спросил у работников прогулочного парохода о наличии у них спасательных жилетов. На что те промолчали.

Агабек Макулбек говорит, что раньше с подобной ситуацией сталкивался лишь на учениях, и рад, что в реальной жизненной ситуации сумел успешно выполнить свой гражданский долг.

Ранее сообщалось о том, что мальчик не смог перешагнуть с причала на борт судна, поскользнулся и упал. Причина - отсутствие трапа.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Жанар
  • Дизель
  • Ingul
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:10
Командир - красава, мать - клуша, барыги на катере халявщики. Их должны проверять и штрафовать за отсутствия спасательных средств. Что-то сейчас обленились, вроде очень жёстко по началу требовали спасательные жилеты одевать всем пассажирам.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
-2
  • Жанар
  • Дизель
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Empro
  • Moskva
  • Orion
  • Галина63
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:48
Нағыз Азамат cvetok
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Empro
  • Moskva
  • Галина63
  • Дизель
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:45
вот всех обязать оборудовать инвентарём спасательным!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Adai11
  • Empro
  • Moskva
  • синдбад
  • Username
  • Ingul
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:38
Агабек! Вы просто молодец, настоящий командир и настоящий мужчина!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика