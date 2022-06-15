ЧП на прогулочном катере в Актау: одним из спасителей мальчика оказался военный

Фото:MANGYSTAU news
Агабек Макулбек оказался одним из спасителей мальчика, упавшего в море при попытке сесть на прогулочный катер в Актау.
- Мать ребенка просила помощи у всех, кто умеет плавать. И практически в ту же секунду в воду бросился молодой мужчина. Через некоторое время он вытащил ребенка из воды. Правда, спасательного круга или жилета молодой человек так и не дождался, да и люди не сразу отреагировали на ситуацию. Только после крика спасителя они протянули руки, чтобы помочь вытащить мальчика наружу. Позже выяснилось, что у молодого человека, бросившегося в воду за ребенком, отказала рука. Вода была слишком холодной, а глубина воды, куда упал мальчик, превышала рост его спасителя. Буквально из последних сил мужчине удалось вытолкнуть мальчика, которому на вид около восьми лет, из воды. Оказалось, что это морской пехотинец, а точнее командир роты войсковой части 29011-й ВМС, десантно-штурмового батальона морской пехоты, Агабек Макулбек, - сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Выбравшись из воды, военный первым делом спросил у работников прогулочного парохода о наличии у них спасательных жилетов. На что те промолчали.
Агабек Макулбек говорит, что раньше с подобной ситуацией сталкивался лишь на учениях, и рад, что в реальной жизненной ситуации сумел успешно выполнить свой гражданский долг.
Ранее сообщалось о том, что мальчик не смог перешагнуть с причала на борт судна, поскользнулся и упал. Причина - отсутствие трапа.
- Мать ребенка просила помощи у всех, кто умеет плавать. И практически в ту же секунду в воду бросился молодой мужчина. Через некоторое время он вытащил ребенка из воды. Правда, спасательного круга или жилета молодой человек так и не дождался, да и люди не сразу отреагировали на ситуацию. Только после крика спасителя они протянули руки, чтобы помочь вытащить мальчика наружу. Позже выяснилось, что у молодого человека, бросившегося в воду за ребенком, отказала рука. Вода была слишком холодной, а глубина воды, куда упал мальчик, превышала рост его спасителя. Буквально из последних сил мужчине удалось вытолкнуть мальчика, которому на вид около восьми лет, из воды. Оказалось, что это морской пехотинец, а точнее командир роты войсковой части 29011-й ВМС, десантно-штурмового батальона морской пехоты, Агабек Макулбек, - сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Выбравшись из воды, военный первым делом спросил у работников прогулочного парохода о наличии у них спасательных жилетов. На что те промолчали.
Агабек Макулбек говорит, что раньше с подобной ситуацией сталкивался лишь на учениях, и рад, что в реальной жизненной ситуации сумел успешно выполнить свой гражданский долг.
Ранее сообщалось о том, что мальчик не смог перешагнуть с причала на борт судна, поскользнулся и упал. Причина - отсутствие трапа.