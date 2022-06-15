Ребенок упал в воду при посадке на прогулочный катер в Актау

- Мальчик упал, его чуть не придавило. Был такой шум. Благо, что его бросились спасать отдыхающие и им удалось благополучно его поднять. Эта служба по прокату катамаранов не соблюдает технику безопасности. Здесь их вина. Во избежание подобных случаев можно же элементарно установить трап для безопасной посадки пассажиров, - говорит автор видео.

По словам очевидцев, при посадке один из детей не смог перешагнуть с причала на борт судна, поскользнулся и упал. Причина - отсутствие трапа.Судно принадлежит службе по морским прогулкам на катамаранах «Устюрт», которая базируется в 4А микрорайоне.