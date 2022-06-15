«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.92 KZT
  • €1 = 454.84 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 1482

Директор частного детсада «Кыран» в Актау: «Воспитатели организовали кампанию против меня»

Директор частного детского сада «Кыран» Рскуль Клычбаева, где разгорелся скандал из-за финансирования и слухов о низком качестве питания, сделала заявление.

Кадр с видеоролика
По словам директора, работники детского сада организовали кампанию против неё, чтобы руководителем детского сада назначили одного из воспитателей. Родители детей, посещающих детское учреждение, заявили, что в детском меню есть макароны с тушенкой. Они требуют вернуть садик в государственное управление. Рскуль Клычбаева ответила на претензии воспитателей по поводу начисления заработных плат и пенсионных отчислений.

- В январе 2022 года мы заключили договор с отделом образования. Далее произошла ошибка. Чтобы эту ошибку устранить, нужно время. За январь и февраль отдел образования выплатил нам деньги. А зарплаты за март и апрель мы выплатили из своего кармана, так как отдел образования из-за нарушения не может делать нам какие-либо выплаты. Зарплаты мы выплатили всем сотрудникам, а на пенсионные и другие отчисления – не хватило. Это мы объяснили коллективу и попросили потерпеть. В отделе образования нам посоветовали подать в суд, чтобы финансирование возобновилось. С 1 июля садик должен был приостановить работу, 5 июля должен пройти суд, и я очень надеюсь, что решение будет в нашу пользу, - прокомментировала директор детского сада «Кыран» Рскуль Клычбаева.

В официальном письме сотрудникам садика говорится, что учреждение приостанавливает свою работу с 1 июля. Такое решение связано с недостатком финансирования. Однако, по словам директора, воспитатели уже в июне перестали принимать детей в садик. Женщина называет это саботажем.

- Я сейчас не в городе. Уехала, потому что моему ребенку должны сделать операцию на сердце. Перед тем как уехать, я провела собрание, оставила заместителя. Как только я уехала – случился конфликт. Детей и их родителей просто не пустили в садик. Воспитатели обязаны были уведомить меня о том, что они не будут работать. Складывается впечатление, будто они воспользовались моментом, что меня нет в городе. По рассказам некоторых наших сотрудников, одна из воспитательниц хочет добиться, чтобы садик стал государственным, и имеет желание стать директором, - высказалась Рскуль Клычбаева.

Клычбаева также прокомментировала претензии родителей по поводу питания детей.

- Дети питаются в садике пять раз. Меню такое же, как и в государственных садиках. Есть фрукты, овощи. Мы работаем только по накладной, поэтому у нас есть доказательства, подтверждающие привоз мяса и овощей. По поводу тушенки… Тушенку мы даем только по понедельникам, потому что в воскресенье повара отдыхают, и они не могут делать заготовки. И еще некоторые говорят, что у нас тушенка испорчена – это неправда, потому что, если бы тушенка была испорчена, было бы массовое отравление, - добавила директор детсада.

Также руководитель опровергла информацию работников сада, которые утверждали, что детей кормили водой с овощами, называя это супом.

- Сейчас садик работает. Выявленные нарушения в садике - исключительно юридические. Мы ждем суда, и надеемся на справедливое решение. Плохо, что родителей настроили против нас. Сегодня воспитатели отправили мне письмо, в котором выдвинули свои требования – это начисление пенсионных и выплаты медицинской страховки, - заключила Рскуль Клычбаева.

Одна из родительниц детского сада заявила, что их требование – это передать учреждение государству. Так, по их словам, сад можно будет контролировать.

- Мы обращались в СЭС, чтобы там провели проверку на качество питания. Но нам говорят, что из-за моратория это невозможно. Пришлось отправлять письмо министерству. Нам все равно, кто будет руководителем сада, это их уже конфликт. Самое главное, чтобы детей кормили, и чтобы не было никаких поборов. А это все можно проконтролировать в одном случае – если садик вновь станет государственным, - сказала одна из родительниц.

В заключении родительница предоставили фото обеда детей. На снимке макароны с тушенкой.

- Мы с родителями перечитали все нормативы по детскому питанию и нигде нет макарон по-флотски, и уж тем более тушенки. Говорим об этом чиновникам – а там пожимают плечами, - добавила родительница.

Директор частного детсада «Кыран» в Актау: «Воспитатели организовали кампанию против меня»

Директор частного детсада «Кыран» в Актау: «Воспитатели организовали кампанию против меня»



Напомним, 10 июня десятки родителей собрались у здания детского сада «Кыран», расположенного в 13 микрорайоне. По их словам, учреждение приостановило свою работу без какого-либо предупреждения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
СаМ (Посетители) Сегодня, 18:34
Все садики должны быть государственными по той простой причине, что частный детсад - это бизнес. Как бывают когда деньги править балом сами знаете. Нельзя дать экспериментировать над детскими учреждениями.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 17:34
Цитата: strana.kz
у нас в 9ом мкр садике тоже тушёнкой кормят.

Тушёнкой!, ЧТО, ещё не растащили домой работники пищеблока, во главе с директором...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Жанар
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:22
у нас в 9ом мкр садике тоже тушёнкой кормят.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика