Директор частного детсада «Кыран» в Актау: «Воспитатели организовали кампанию против меня»

Кадр с видеоролика
По словам директора, работники детского сада организовали кампанию против неё, чтобы руководителем детского сада назначили одного из воспитателей. Родители детей, посещающих детское учреждение, заявили, что в детском меню есть макароны с тушенкой. Они требуют вернуть садик в государственное управление. Рскуль Клычбаева ответила на претензии воспитателей по поводу начисления заработных плат и пенсионных отчислений.
- В январе 2022 года мы заключили договор с отделом образования. Далее произошла ошибка. Чтобы эту ошибку устранить, нужно время. За январь и февраль отдел образования выплатил нам деньги. А зарплаты за март и апрель мы выплатили из своего кармана, так как отдел образования из-за нарушения не может делать нам какие-либо выплаты. Зарплаты мы выплатили всем сотрудникам, а на пенсионные и другие отчисления – не хватило. Это мы объяснили коллективу и попросили потерпеть. В отделе образования нам посоветовали подать в суд, чтобы финансирование возобновилось. С 1 июля садик должен был приостановить работу, 5 июля должен пройти суд, и я очень надеюсь, что решение будет в нашу пользу, - прокомментировала директор детского сада «Кыран» Рскуль Клычбаева.
В официальном письме сотрудникам садика говорится, что учреждение приостанавливает свою работу с 1 июля. Такое решение связано с недостатком финансирования. Однако, по словам директора, воспитатели уже в июне перестали принимать детей в садик. Женщина называет это саботажем.
- Я сейчас не в городе. Уехала, потому что моему ребенку должны сделать операцию на сердце. Перед тем как уехать, я провела собрание, оставила заместителя. Как только я уехала – случился конфликт. Детей и их родителей просто не пустили в садик. Воспитатели обязаны были уведомить меня о том, что они не будут работать. Складывается впечатление, будто они воспользовались моментом, что меня нет в городе. По рассказам некоторых наших сотрудников, одна из воспитательниц хочет добиться, чтобы садик стал государственным, и имеет желание стать директором, - высказалась Рскуль Клычбаева.
Клычбаева также прокомментировала претензии родителей по поводу питания детей.
- Дети питаются в садике пять раз. Меню такое же, как и в государственных садиках. Есть фрукты, овощи. Мы работаем только по накладной, поэтому у нас есть доказательства, подтверждающие привоз мяса и овощей. По поводу тушенки… Тушенку мы даем только по понедельникам, потому что в воскресенье повара отдыхают, и они не могут делать заготовки. И еще некоторые говорят, что у нас тушенка испорчена – это неправда, потому что, если бы тушенка была испорчена, было бы массовое отравление, - добавила директор детсада.
Также руководитель опровергла информацию работников сада, которые утверждали, что детей кормили водой с овощами, называя это супом.
- Сейчас садик работает. Выявленные нарушения в садике - исключительно юридические. Мы ждем суда, и надеемся на справедливое решение. Плохо, что родителей настроили против нас. Сегодня воспитатели отправили мне письмо, в котором выдвинули свои требования – это начисление пенсионных и выплаты медицинской страховки, - заключила Рскуль Клычбаева.
Одна из родительниц детского сада заявила, что их требование – это передать учреждение государству. Так, по их словам, сад можно будет контролировать.
- Мы обращались в СЭС, чтобы там провели проверку на качество питания. Но нам говорят, что из-за моратория это невозможно. Пришлось отправлять письмо министерству. Нам все равно, кто будет руководителем сада, это их уже конфликт. Самое главное, чтобы детей кормили, и чтобы не было никаких поборов. А это все можно проконтролировать в одном случае – если садик вновь станет государственным, - сказала одна из родительниц.
В заключении родительница предоставили фото обеда детей. На снимке макароны с тушенкой.
- Мы с родителями перечитали все нормативы по детскому питанию и нигде нет макарон по-флотски, и уж тем более тушенки. Говорим об этом чиновникам – а там пожимают плечами, - добавила родительница.
Напомним, 10 июня десятки родителей собрались у здания детского сада «Кыран», расположенного в 13 микрорайоне. По их словам, учреждение приостановило свою работу без какого-либо предупреждения.
- В январе 2022 года мы заключили договор с отделом образования. Далее произошла ошибка. Чтобы эту ошибку устранить, нужно время. За январь и февраль отдел образования выплатил нам деньги. А зарплаты за март и апрель мы выплатили из своего кармана, так как отдел образования из-за нарушения не может делать нам какие-либо выплаты. Зарплаты мы выплатили всем сотрудникам, а на пенсионные и другие отчисления – не хватило. Это мы объяснили коллективу и попросили потерпеть. В отделе образования нам посоветовали подать в суд, чтобы финансирование возобновилось. С 1 июля садик должен был приостановить работу, 5 июля должен пройти суд, и я очень надеюсь, что решение будет в нашу пользу, - прокомментировала директор детского сада «Кыран» Рскуль Клычбаева.
В официальном письме сотрудникам садика говорится, что учреждение приостанавливает свою работу с 1 июля. Такое решение связано с недостатком финансирования. Однако, по словам директора, воспитатели уже в июне перестали принимать детей в садик. Женщина называет это саботажем.
- Я сейчас не в городе. Уехала, потому что моему ребенку должны сделать операцию на сердце. Перед тем как уехать, я провела собрание, оставила заместителя. Как только я уехала – случился конфликт. Детей и их родителей просто не пустили в садик. Воспитатели обязаны были уведомить меня о том, что они не будут работать. Складывается впечатление, будто они воспользовались моментом, что меня нет в городе. По рассказам некоторых наших сотрудников, одна из воспитательниц хочет добиться, чтобы садик стал государственным, и имеет желание стать директором, - высказалась Рскуль Клычбаева.
Клычбаева также прокомментировала претензии родителей по поводу питания детей.
- Дети питаются в садике пять раз. Меню такое же, как и в государственных садиках. Есть фрукты, овощи. Мы работаем только по накладной, поэтому у нас есть доказательства, подтверждающие привоз мяса и овощей. По поводу тушенки… Тушенку мы даем только по понедельникам, потому что в воскресенье повара отдыхают, и они не могут делать заготовки. И еще некоторые говорят, что у нас тушенка испорчена – это неправда, потому что, если бы тушенка была испорчена, было бы массовое отравление, - добавила директор детсада.
Также руководитель опровергла информацию работников сада, которые утверждали, что детей кормили водой с овощами, называя это супом.
- Сейчас садик работает. Выявленные нарушения в садике - исключительно юридические. Мы ждем суда, и надеемся на справедливое решение. Плохо, что родителей настроили против нас. Сегодня воспитатели отправили мне письмо, в котором выдвинули свои требования – это начисление пенсионных и выплаты медицинской страховки, - заключила Рскуль Клычбаева.
Одна из родительниц детского сада заявила, что их требование – это передать учреждение государству. Так, по их словам, сад можно будет контролировать.
- Мы обращались в СЭС, чтобы там провели проверку на качество питания. Но нам говорят, что из-за моратория это невозможно. Пришлось отправлять письмо министерству. Нам все равно, кто будет руководителем сада, это их уже конфликт. Самое главное, чтобы детей кормили, и чтобы не было никаких поборов. А это все можно проконтролировать в одном случае – если садик вновь станет государственным, - сказала одна из родительниц.
В заключении родительница предоставили фото обеда детей. На снимке макароны с тушенкой.
- Мы с родителями перечитали все нормативы по детскому питанию и нигде нет макарон по-флотски, и уж тем более тушенки. Говорим об этом чиновникам – а там пожимают плечами, - добавила родительница.
Напомним, 10 июня десятки родителей собрались у здания детского сада «Кыран», расположенного в 13 микрорайоне. По их словам, учреждение приостановило свою работу без какого-либо предупреждения.