В Актау приостановили работу частного детсада: воспитатели не получали зарплату, а дети - полноценную еду

Десятки родителей собрались у здания детского сада «Кыран», расположенного в 13 микрорайоне. По их словам, учреждение приостановило свою работу без какого-либо предупреждения.Одна из родительниц Гульшат Жанаева сообщила, что узнала о закрытии детского сада вчера, 9 июня.- В родительский чат написала наш воспитатель Гаухар Алмаганбетова. Она сказала, что садик приостанавливает свою работу, и, чтобы мы не приводили детей. Нам скинули уведомление, подписанное директором детского сада, где говорится, что из-за финансовых трудностей воспитателям не в состоянии выплачивать заработную плату. В документе говорилось, что сад будет закрыт с 1 июля, однако, придя сегодня в садик, нас просто уже не запустили внутрь, - рассказала Гульшат Жанаева.По словам Гульшат Жанаевой, вся эта ситуация обнажила множество проблем. В родительских чатах выложены сообщения от воспитателей и нянечек. Они заявили, что руководство сада не платило им зарплату и экономило на питании детей.- Мы узнали, что дети недоедали. По словам работников сада, детям давали просто воду с овощами, называя это едой, - добавила родительница.Воспитатель Гаухар Алмаганбетова в беседе с корреспондентом Lada.kz также заявила о плохом детском питании.- Я пришла работать в садик в сентябре 2021 года. Конечно, я видела, что питание в садике было плохим. Здесь, кстати, я впервые увидела, как морс делают, смешивая воду с вареньем. Обращалась к руководству, но меня не слышали. В январе троих моих коллег уволили за то, что много жаловались. Я хотела довести свою группу до выпуска и тоже уйти. Со стороны руководства садика не было никакого контроля. Директор Клычбаева никак не содействовала в решении проблем: не обращала внимания ни на то, что нам не платят пенсионные, ни на то, что детям не хватает еды. Кроме того, так как сначала нас уволили, а потом приняли на работу в другое ТОО - мы лишились своих отпускных, соответственно, декретницы не получили выплаты. Я вместе с коллегами вчера обращалась в акимат. Но уже ночью мне стали поступать звонки и угрозы. Теперь я опасаюсь за себя и свою семью, - говорит Гаухар Алмаганбетова.Родители детей требуют возобновить работу детского сада, так как считают, что проблема возникла из-за руководства учреждения. По словам одной из родительниц Гульшат Жанаевой, к коллективу сада, то есть воспитателям и няням, претензий нет.- Изначально сад был государственным. Затем он стал частным. Мы платили ежемесячно 25 тысяч тенге. Закрывали глаза на то, что часто приходилось скидываться на игрушки, аниматоров и так далее, а всё потому, что дети очень любили воспитателя, - отметила родительница.В отделе образования Актау прокомментировали ситуацию.- На основании заявления учредителя ТОО «Аргымак-СС» в отделе образования по городу Актау была проведена аудиторская проверка департаментом внутреннего государственного аудита по Мангистауской области, и на момент проведения проверки финансирование данному саду государственного образовательного заказа было приостановлено. По результатам проверки было представлено предписание по устранению выявленных нарушений. На сегодняшний день со стороны «Аргымак-СС» был подан иск в экономический суд о рассмотрении законности уведомления со стороны отдела образования по городу Актау, - говорится в ответе ведомства.Кроме того, местные власти отметили, что по закону ТОО «Аргымак-СС» несёт полную ответственность за своих воспитанников и работников детского сада до окончательного решения суда.Редакция Lada.kz неоднократно пыталась связаться с директором детского сада Рскуль Клычбаевой, однако она не ответила на наши звонки.