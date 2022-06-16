У сгоревшего в Жанаозене рабочего осталось пятеро детей

Пожар был полностью локализован силами негосударственной пожарной службы и ЧС Жанаозена. В данное время проводятся следственные мероприятия сотрудниками местного ЧС и управления внутренних дел города Жанаозена и Каракиянского района, – прокомментировала пресс-служба АО НК «ӨзенМунайГаз»

Сообщается, что рабочий, сгоревший заживо на месторождении «ӨзенМунайГаз», был многодетным отцом, передает AstanaTV.Как рассказали в АО НК «ӨзенМунайГаз», причиной трагедии стало возгорание подъемного аппарата во время ремонта скважины.Обгоревшего 43-летнего машиниста обнаружили после устранения пожара. Мужчина был уроженцем Бейнеуского района. У него остались жена и пятеро детей. На месторождении он проработал около пяти лет.Специально созданная комиссия выясняет обстоятельства трагедии на рабочем месте.