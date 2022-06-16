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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 291

Аким Жанаозена: «Мы не волшебники, и не можем в кратчайшие сроки создать тысячи рабочих мест в нефтяной отрасли»

Аким Жанаозена Айбек Косуаков прокомментировал массовые забастовки безработных и сотрудников предприятий. Он отметил, что все трудовые споры нужно решать с помощью конструктивного диалога. Также глава города добавил, что незаконные митинги ни к чему хорошему не приведут. Заявление Косуакова предоставила пресс-служба акимата города Жанаозен.

Фото из архива «Лады»
В Жанаозене рабочие пяти компаний записали видеообращение из-за трудового спора с работодателями.

Аким Жанаозена Айбек Косуаков подчеркнул, что трудовые споры нужно разрешать с помощью конструктивного диалога, в котором обе стороны могут обстоятельно высказать свои позиции и выслушать противоположные доводы.

- Однако, зачастую бывает так, что одна из сторон пренебрегает установленным порядком и хочет решить свой вопрос путем выдвижения ультиматумов и проведением незаконных забастовок. К сожалению, как правило, на это идут работники предприятий, подстрекаемые провокаторами и третьими лицами. В этом случае работодатель имеет право обратиться в суд для признания забастовки незаконной, и в случае положительного решения суда, принять меры - вплоть до увольнения, - отметил глава города.

По словам акима, в городе есть случаи, когда участников незаконных забастовок лишали работы. Теперь уволенные сотрудники компаний требуют от представителей власти вернуть их на работу. Однако государственные органы не имеют права давать указания частным компаниям о трудоустройстве того или иного человека.

- С работодателями и работниками этих компаний не раз, и не два разговаривал я и мои коллеги. Мы призывали их к конструктивному решению проблем - каждая сторона должна в какой то степени сделать шаг вперед. Работодатель - стараться создавать максимально комфортные и справедливые условия, работник - честно исполнять прописанные в трудовом договоре обязательства. Также все бастующие работники были предупреждены о возможных последствиях увольнения в случаях продолжения участия в незаконных забастовках. Однако, осознавая это, бастующие работники все же отказывались прекращать забастовку и возобновить свою работу. К сожалению, нередки случаи, когда призывы к конструктивному диалогу игнорируются, затмеваются желанием решить свои вопросы путем митингов и забастовок. Ни к чему хорошему данный путь не приведет, - добавил аким.

Градоначальник подчеркнул, что работодатель не может увеличить штат работников и заработную плату просто так. Это закон рынка - любое действие должно быть подкреплено наличием денежных средств.

- Забастовки и митинги в данном случае малоэффективны и даже вредны, ведь предприятие, которое не выполняет взятые на себя перед заказчиком обязательства, в будущем может и вовсе лишиться объема, оставив без работы всех своих сотрудников. Учитывая непростую экономическую и геополитическую ситуацию в мире, всем нам в данный момент необходимо проявить сплоченность и терпение, - прокомментировал Айбек Косуаков.

Глава Жанаозена также высказался по поводу обращений безработных.

- Также к нам обращаются граждане из категории безработных, которые требуют трудоустройства в нефтяную отрасль вне утвержденного алгоритма, без очереди. Я не раз говорил им об этом лично, повторюсь и здесь - трудоустройства вне очереди не будет, т.к. это в высшей степени несправедливо по отношению к другим кандидатам. До тех пор, пока не подойдет ваша очередь, вы можете работать в других предлагаемых центром занятости местах, с оплатой от 150 000 до 200 000 тысяч тенге, сохраняя при этом свою очередность. Я со своей стороны гарантирую прозрачность и честность этого процесса. Путь ультимативных требований ведет нас в никуда. Мы не волшебники, и не можем в кратчайшие сроки по желанию создать тысячи рабочих мест в нефтяной отрасли. Но мы создаем рабочие места в предприятиях малого и среднего бизнеса, вводим региональные государственные программы по трудоустройству, занимаемся диверсификацией экономики, - заключил аким.



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Комментарии ( 2 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:52
Өте дұрыс айтылған chih
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 15:49
Всех кто требует без очереди, просто снять с очереди.
 
 

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