Чиновники Мангистау проиграли Верховный суд: Новые микрорайоны Актау оказались возведены на частной земле

Фото из архива Lada.kz
Как сообщает издание, компания, которая на протяжении нескольких лет оспаривала своё право на землю в судах, выиграла процесс в Верховном суде. И теперь выясняется, что большую часть новых микрорайонов, построенных в областном центре Мангистау, могут в любой момент снести, причём на весьма законных основаниях. Городские власти от такого поворота дел в буквальном смысле впали в ступор. Чиновники в срочном порядке пытаются найти выход из сложившейся ситуации.
- Сразу попытаемся успокоить, что снос уже возведённых жилых домов и социальных объектов нынешний владелец земли пока не планирует. Однако сам факт сложившейся ситуации показывает, какое бесчинство, беззаконие и отсутствие ответственности за свои решения у властей и судей творятся в Мангистауской области, - сообщает издание.
Напомним, спорный участок площадью 1,4 гектара был выделен под скандальный проект «Актау-Сити» ещё в 2007 году. Однако инвесторов, рвущихся вложить в столь помпезный и амбициозный проект, тогда не нашлось. Затем грянул кризис, и власти отказались от идеи строить курортный рай а-ля Турция (см. «Мираж пустыни», «Время» от 6.10.2013 г.). Тогда чиновники быстро замяли главный вопрос: кто будет отвечать за продвижение заведомо утопичного проекта и потраченные на это народные деньги?
Между тем изначально земельный участок, выделенный под проект «Актау-Сити», принадлежал компании «Казэмир Актау Девелопмент Алматы». Затем его выкупило ТОО «Каспийский центр развития», которое планировало реализовать ещё один громкий проект - строительство каспийского энергетического хаба.
Однако, пока владельцы земельного участка думали, как будут воплощать свои планы в жизнь, поменялся генеральный план самого Актау. Согласно ему на этой территории должны были появиться жилые дома и социальные объекты. Для этих целей власти изъяли земельный участок у ТОО «Каспийский центр развития» в государственную собственность. Вот только незадача: компания с таким решением не согласилась, ведь на тот момент ей даже не выплатили компенсацию, не говоря уже о предоставлении нового земельного участка взамен.
Тут стоит отметить, что в своё время ТОО «Каспийский центр развития» выкупило эти земли на аукционе более чем за 550 млн тенге. При этом деньги на выкуп земли ТОО «Каспийский центр развития» были предоставлены АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» в качестве временной финансовой помощи на договорной основе, так как фонд является соучредителем данной компании.
Между тем, компания долгое время пыталась договориться с властями, неоднократно направляя им письма с различными предложениями. После безрезультатных попыток владельцы земли решили оспорить действия властей по изъятию участка, подав иск в суд. Несколько лет судьи как под копирку выносили решения в пользу акиматов. Пока компания искала справедливости в суде и Генеральной прокуратуре, её земельный участок застраивался жилыми домами, в том числе по различным государственным программам. И вот в этом году Верховный суд, наконец-то, поставил точку в этом споре - вернуть земельный участок законному собственнику.
Такого поворота дел не ожидал ни один мангистауский чиновник, ведь получается, что сейчас нынешний владелец земельного участка фактически обладает не только несколькими микрорайонами, но и всеми дорогами, социальными объектами и прочей инфраструктурой.
- У нас сейчас очень тяжёлая ситуация. Мы делали карту, там, получается, компании принадлежит земля, на которой расположены 17, 18, 19а, 20, 20а, 30, 33-й микрорайоны. Очень много микрорайонов там. В любом случае, решение суда есть, и мы обязаны его исполнить. Сейчас над этим вопросом работают наши юристы, – сообщил Ерлан Саркенов, руководитель Актауского городского отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства.
Тем временем нынешний владелец земли прислал в акиматы гарантийное письмо, согласно которому он не будет предъявлять претензии физическим и юридическим лицам по изъятию участков. В письме также указано, что ТОО «Каспийский центр развития» не намерено инициировать либо подавать иски в суд на нынешних собственников земель. Компания на данный момент намерена пользоваться только теми земельными участками, которые свободны от права третьих лиц, за исключением земель, находящихся на балансе местных исполнительных органов.
- В настоящее время мы находимся в процессе инвентаризации. То, что застроено, это застроено. Мы уже дали гарантии, что ни в коем случае не будем беспокоить третьих лиц, которые эти участки приобрели и давно освоили, - отметила Сауле Бектемисова, генеральный директор ТОО «Каспийский центр развития».
Между тем, эта по своим небывалым масштабам скандальная ситуация ещё раз показала, насколько некомпетентными в Мангистауской области являются чиновники, которые отвечают за сферу землеустройства. Виноваты в этой ситуации и мангистауские судьи, которые, не заглядывая в законы, выносят в пользу государства решения, оборачивающиеся затем для него головной болью.
Им осталось теперь, наверное, только молиться, чтобы «Каспийский центр развития» не обострял ситуацию в отстаивании своих прав.
- Сразу попытаемся успокоить, что снос уже возведённых жилых домов и социальных объектов нынешний владелец земли пока не планирует. Однако сам факт сложившейся ситуации показывает, какое бесчинство, беззаконие и отсутствие ответственности за свои решения у властей и судей творятся в Мангистауской области, - сообщает издание.
Напомним, спорный участок площадью 1,4 гектара был выделен под скандальный проект «Актау-Сити» ещё в 2007 году. Однако инвесторов, рвущихся вложить в столь помпезный и амбициозный проект, тогда не нашлось. Затем грянул кризис, и власти отказались от идеи строить курортный рай а-ля Турция (см. «Мираж пустыни», «Время» от 6.10.2013 г.). Тогда чиновники быстро замяли главный вопрос: кто будет отвечать за продвижение заведомо утопичного проекта и потраченные на это народные деньги?
Между тем изначально земельный участок, выделенный под проект «Актау-Сити», принадлежал компании «Казэмир Актау Девелопмент Алматы». Затем его выкупило ТОО «Каспийский центр развития», которое планировало реализовать ещё один громкий проект - строительство каспийского энергетического хаба.
Однако, пока владельцы земельного участка думали, как будут воплощать свои планы в жизнь, поменялся генеральный план самого Актау. Согласно ему на этой территории должны были появиться жилые дома и социальные объекты. Для этих целей власти изъяли земельный участок у ТОО «Каспийский центр развития» в государственную собственность. Вот только незадача: компания с таким решением не согласилась, ведь на тот момент ей даже не выплатили компенсацию, не говоря уже о предоставлении нового земельного участка взамен.
Тут стоит отметить, что в своё время ТОО «Каспийский центр развития» выкупило эти земли на аукционе более чем за 550 млн тенге. При этом деньги на выкуп земли ТОО «Каспийский центр развития» были предоставлены АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» в качестве временной финансовой помощи на договорной основе, так как фонд является соучредителем данной компании.
Между тем, компания долгое время пыталась договориться с властями, неоднократно направляя им письма с различными предложениями. После безрезультатных попыток владельцы земли решили оспорить действия властей по изъятию участка, подав иск в суд. Несколько лет судьи как под копирку выносили решения в пользу акиматов. Пока компания искала справедливости в суде и Генеральной прокуратуре, её земельный участок застраивался жилыми домами, в том числе по различным государственным программам. И вот в этом году Верховный суд, наконец-то, поставил точку в этом споре - вернуть земельный участок законному собственнику.
Такого поворота дел не ожидал ни один мангистауский чиновник, ведь получается, что сейчас нынешний владелец земельного участка фактически обладает не только несколькими микрорайонами, но и всеми дорогами, социальными объектами и прочей инфраструктурой.
- У нас сейчас очень тяжёлая ситуация. Мы делали карту, там, получается, компании принадлежит земля, на которой расположены 17, 18, 19а, 20, 20а, 30, 33-й микрорайоны. Очень много микрорайонов там. В любом случае, решение суда есть, и мы обязаны его исполнить. Сейчас над этим вопросом работают наши юристы, – сообщил Ерлан Саркенов, руководитель Актауского городского отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства.
Тем временем нынешний владелец земли прислал в акиматы гарантийное письмо, согласно которому он не будет предъявлять претензии физическим и юридическим лицам по изъятию участков. В письме также указано, что ТОО «Каспийский центр развития» не намерено инициировать либо подавать иски в суд на нынешних собственников земель. Компания на данный момент намерена пользоваться только теми земельными участками, которые свободны от права третьих лиц, за исключением земель, находящихся на балансе местных исполнительных органов.
- В настоящее время мы находимся в процессе инвентаризации. То, что застроено, это застроено. Мы уже дали гарантии, что ни в коем случае не будем беспокоить третьих лиц, которые эти участки приобрели и давно освоили, - отметила Сауле Бектемисова, генеральный директор ТОО «Каспийский центр развития».
Между тем, эта по своим небывалым масштабам скандальная ситуация ещё раз показала, насколько некомпетентными в Мангистауской области являются чиновники, которые отвечают за сферу землеустройства. Виноваты в этой ситуации и мангистауские судьи, которые, не заглядывая в законы, выносят в пользу государства решения, оборачивающиеся затем для него головной болью.
Им осталось теперь, наверное, только молиться, чтобы «Каспийский центр развития» не обострял ситуацию в отстаивании своих прав.