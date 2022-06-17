Большинство чиновников дорожной отрасли Мангистау не имеют профильного образования

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По словам специалистов РГП «Национальный центр качества дорожных активов», в 2021 году по инициативе национального центра проведён анализ компетенций сотрудников, работающих в отделах или управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог во всех местных акиматах.



- Как оказалось, в профильных отделах и управлении местных исполнительных органов работает около 1600 человек. Однако только 190 из них имеют диплом в области дорожной отрасли. Специалистов, знающих тонкости дорожного строительства, не хватает в республике, в том числе в Мангистауской области. Для того, чтобы исправить этот пробел, в апреле этого года мы провели в Актау семинар по повышению квалификации, - рассказал Талгат Адиль, пресс-секретарь РГП «Национальный центр качества дорожных активов».



Аналогичный семинар в этом году будет проведён повторно. По словам специалиста, также предусмотрена платная производственная практика студентов колледжей-университетов, которые в настоящее время обучаются по специальностям дорожной отрасли. За последние два года несколько студентов Мангистауского политехнического колледжа воспользовались этой возможностью, и двое из них трудоустроились в сфере дорожного строительства.



- Мы надеемся, что если работа в этом направлении будет продолжена в таком темпе, то через 2-3 года выпускники школ будут выбирать профессии дорожников, и вопрос нехватки специалистов по Казахстану будет решён в ближайшие годы, – сообщил Талгат Адиль.