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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:15

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Большинство чиновников дорожной отрасли Мангистау не имеют профильного образования

В Мангистауской области зафиксирован дефицит дорожных специалистов. Большая часть из действующих работников госучреждений не имеет профильного образования. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото центра общественных коммуникаций
По словам специалистов РГП «Национальный центр качества дорожных активов», в 2021 году по инициативе национального центра проведён анализ компетенций сотрудников, работающих в отделах или управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог во всех местных акиматах.

- Как оказалось, в профильных отделах и управлении местных исполнительных органов работает около 1600 человек. Однако только 190 из них имеют диплом в области дорожной отрасли. Специалистов, знающих тонкости дорожного строительства, не хватает в республике, в том числе в Мангистауской области. Для того, чтобы исправить этот пробел, в апреле этого года мы провели в Актау семинар по повышению квалификации, - рассказал Талгат Адиль, пресс-секретарь РГП «Национальный центр качества дорожных активов».

Аналогичный семинар в этом году будет проведён повторно. По словам специалиста, также предусмотрена платная производственная практика студентов колледжей-университетов, которые в настоящее время обучаются по специальностям дорожной отрасли. За последние два года несколько студентов Мангистауского политехнического колледжа воспользовались этой возможностью, и двое из них трудоустроились в сфере дорожного строительства.

- Мы надеемся, что если работа в этом направлении будет продолжена в таком темпе, то через 2-3 года выпускники школ будут выбирать профессии дорожников, и вопрос нехватки специалистов по Казахстану будет решён в ближайшие годы, – сообщил Талгат Адиль.



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